Independent: соглашение по иранской ядерной программе может быть достигнуто уже в эти выходные

Сделка по иранской ядерной программе может быть достигнута уже в эти выходные, пишет The Independent со ссылкой на главу МИД Ирландии Саймона Ковени, участвующего в переговорах в Вене. Как отмечает издание, таким образом западные страны пытаются покончить со своей зависимостью от российских энергоносителей.

Cоглашение относительно международной сделки по ядерной программе Ирана может быть достигнуто уже в эти выходные, пишет The Independent со ссылкой на высокопоставленного участника переговоров.



Возобновление сделки, впервые заключённой в 2015 году, проложит путь к отмене санкций в отношении Ирана, что позволит ему увеличить экспорт нефти в западные страны, которые стремятся покончить со своей зависимостью от России в плане поставок энергоресурсов.



Заключение этой сделки станет очередным шагом в нормализации отношений между Тегераном и международным сообществом, говорится в статье.



Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, который выступает на переговорах в Вене в качестве посредника от Совета Безопасности ООН, заявил о наличии «хороших сигналов», указывающих на то, что это соглашение может быть достигнуто уже в эти выходные.



«Мы приближаемся к подписанию сделки, — заявил Ковени в интервью Radio 4. — На самом деле некоторые сказали бы, что потенциально сделка может быть заключена уже в эти выходные. В Иране есть национальный праздник, который начнётся в понедельник и будет длиться почти две недели, поэтому вполне возможно, что политическое руководство захочет решить этот вопрос в течение следующих 48 часов или около того, и мы, безусловно, на это надеемся».



Он также добавил: «Нет никаких сомнений в том, что другие страны на европейском континенте, особенно в западной части Европы, теперь хотят перестать зависеть от российской нефти, газа и угля».



Между тем Ковени предупредил об отсутствии какой-либо уверенности в том, что сделка всё-таки будет заключена в эти выходные.



«Возможность сейчас, конечно, есть. Эта сделка действительно была почти заключена две или три недели назад, и, конечно же, мы, в ЕС, последние две-три недели довольны текстом соглашения. На самом деле речь тут шла о попытке убедить оставшихся участников СВПД», — заявил Ковени.



СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), который был согласован между Ираном и Францией, Германией, Великобританией, США, Китаем и Россией, позволяет Тегерану развивать программу гражданской ядерной энергетики и избегать санкций в обмен на отказ от своих амбиций по созданию атомного оружия, напоминает The Independent.

Дональд Трамп вывел США из соглашения в 2018 году, но администрация Байдена заявила, что готова возобновить участие, если Иран будет соблюдать свои обязательства. Переговоры в Вене по иранской ядерной программе ведутся с 2021 года, отмечается в статье.