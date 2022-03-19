Der Standard: важный сигнал — впервые с начала сирийской войны Асад посетил арабскую страну

Впервые с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году её президент Башар Асад посетил арабскую страну, а именно Объединённые Арабские Эмираты, сообщает Der Standard. Это значимое событие, свидетельствующее о нормализации отношений между Дамаском и государствами Персидского залива. Впрочем, наблюдатели убеждены, что интерес последних заключается исключительно в том, чтобы сдержать рост влияния в регионе Ирана и Турции, рассказывает австрийское издание.

Президент Сирии Башар Асад приехал с визитом в Объединённые Арабские Эмираты, сообщает Der Standard. Это очень важный сигнал и значимое событие, ведь он впервые посетил арабскую страну с начала гражданской войны в его стране в 2011 году, поясняет австрийское издание.

На встрече с Асадом наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян назвал Сирию «основной опорой безопасности в арабском мире». Он объявил, что будет оказывать сирийскому народу политическую и гуманитарную поддержку, а также выразил надежду, что визит Асада приведёт к миру и стабильности в стране и во всём регионе. Также сирийский лидер встретился в Дубае с шейхом Мухаммедом бен Рашид аль Мактумом.

В последние годы Асад ездил только в Иран и Россию, отмечает издание. Обе страны — близкие военные союзники Дамаска в борьбе с сирийскими повстанцами. Арабские же страны Персидского залива, напротив, поддерживали некоторые из повстанческих группировок.

США выступают против нормализации отношений с Асадом до тех пор, пока не будет достигнут прогресс на пути к политическому урегулированию сирийского конфликта. ОАЭ же вновь открыли своё посольство в Дамаске ещё в 2018 году. А в ноябре прошлого года в сирийскую столицу на встречу с Асадом приезжал министр иностранных дел Эмиратов, на что американцы также отреагировали с недовольством.

В целом в последние годы видно всё больше признаков сближения между арабскими государствами и сирийским правительством. Среди них — телефонные переговоры с королём Иордании Абдаллой, а также приезд делегации из Саудовской Аравии в Дамаск. Обе страны, к слову, союзники США. Наблюдатели считают, что арабские страны идут на сближение с Асадом для того, чтобы сдержать рост влияния в регионе Ирана и Турции.