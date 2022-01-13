FP: санкции США против Сирии бессмысленны — они просто бьют по простым сирийцам

Хотя сирийцы, оставшиеся у себя в стране, страдают из-за большого количества причин, жёсткие западные санкции, перекрывшие инвестиции в страну, явно не помогают в восстановлении разорённой экономики, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, эти санкции на данный момент бессмысленны, поскольку свергнуть Башара Асада они не в состоянии, но вполне могут спровоцировать новую волну беженцев в Европу.

В самый разгар гражданской войны в Сирии жители страны бежали куда глаза глядят, чтобы спастись от бомбардировок, притом что большинство из тех, кто там всё-таки остался, стремятся любой ценой избежать нищеты. Именно поэтому совсем недавно сирийцы-мигранты появились в Белоруссии, намереваясь попасть в ЕС. Этот кризис был инспирирован Россией, сирийским правительством и Минском, однако сирийцы хотели бежать из своей разрушенной страны и без их помощи, пишет Foreign Policy.

Хотя война в Сирии и закончилась, сирийцы по-прежнему пребывают в отчаянии. Более того, этот кризис не только тревожит Европу, но и сумел выявить изъяны в политике Запада. Международное сообщество, по мнению журнала, не может просто умыть руки, надеясь решить сирийскую проблему введением санкций. Ему следует мыслить более прагматично и найти способ использовать санкции как инструмент для улучшения условий жизни сирийского народа, а не просто поддерживать их в действии, чтобы потом говорить, что они как-то наказали Башара Асада за его многочисленные предполагаемые военные преступления.

Хотя мигрантов-сирийцев пока не так много, как пять лет назад, их число неуклонно растёт. Более того, согласно одному опросу, почти 64% сирийцев, которые живут на территории под контролем правительства, хотят перебраться в другое место. В Европе уже и так находится миллион сирийцев, и увеличивать эту цифру региональные державы желанием совсем не горят. Однако для сирийцев, которые сталкиваются с бесчисленными лишениями каждый день, опасные морские путешествия в Европу остаются единственным выходом.

Абу Захер, например, трижды пытался попасть в Германию из Белоруссии, но его либо обманывали проводники, либо задерживали, либо депортировали. При первой попытке его бросили в лесу недалеко от польской границы контрабандисты, которым он заплатил за проход в Германию. Несколько дней спустя белорусские солдаты спихнули его в ледяную реку и заставили незаконно пересечь границу Литвы. Литовские пограничники поймали его и, не церемонясь, депортировала обратно в Белоруссию. С третьей попытки он прибыл в Польшу — где его избила и отправила назад в лес польская полиция.

Тем не менее для многих сирийцев такие риски вполне приемлемы — если сравнивать с тем, что творится у них на родине. 9 из 10 сирийцев живут в нищете и не в состоянии позволить купить себе даже базовые товары вроде хлеба, молока и мяса. Национальная валюта резко обесценилась за последний год после банковского кризиса в соседнем Ливане, в то время как цены поднялись более чем на 100%. У почти 7 млн сирийцев нет ни денег, ни возможностей восстановить свои разрушенные дома.

Экономика страны рухнула как из-за военной разрухи, так и из-за многолетней коррупции асадовского правительства и краха банковского сектора в Ливане, где некоторые сирийцы держали свои сбережения. Однако западные санкции, которые мешают любым намёкам на восстановление, определённо ухудшили положение сирийцев.

Сирийцы не ждали ничего хорошего от своего правительства, которое и превратило их дома, магазины и школы в развалины. Однако они надеялись, что на помощь им придут иностранные инвесторы, которые поучаствуют в восстановлении страны и позволят им начать новую жизнь. Но эта надежда испарилась, когда в июне 2020 года в силу вступил Закон Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии. Согласно этому акту, США могут ввести санкции против любой организации, если она окажет «значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку» сирийскому правительству.

Никто не спорит с тем, что санкции лично против Асада и его окружения необходимы. Эксперты по-прежнему уверены, что сирийцы, повинные в военных преступлениях, должны предстать перед европейским судом в соответствии с положениями универсальной юрисдикции. Вместе с тем полезность санкций в рамках Закона Цезаря находится под большим вопросом.

Одна группа экспертов считает, что ослабление санкций из-за страха перед новой волной беженцев будет равносильным уступке России и Асаду. По их словам, Асад до сих пор не выполнил ни одно из требований, выдвинутых международным сообществом в рамках Резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, и поведения своего менять не намерен.

Другая же группа предлагает более практичный подход с тем, чтобы помочь сирийцам избежать нового исхода. По их мысли, учитывая, что Асад явно не уйдёт со своего поста в ближайшее время, Западу нужно действовать тоньше. Если США продолжат оказывать санкционное давление до тех пор, пока Асад не пойдёт им навстречу, то со временем кризис просто усугубится. Однако при должной настройке санкций экономическое положение Сирии может улучшиться и у сирийцев будет меньше причин бежать из страны.

Международная кризисная группа уже давно рекомендовала США составить список «конкретных и реалистичных» шагов, которые Дамаск и его союзники должны предпринять в обмен на отмену санкций.

Сирийское руководство не будет привлекать военных преступников (или себя) к ответственности или даже освобождать заключённых. Однако при условии достаточной мотивации оно может выполнить ряд других требований. Международная кризисная группа полагает, что режим можно убедить предоставить неограниченный доступ международным гуманитарным организациям, позволить внутренне перемещённым лицам вернуться домой и положить конец авиаударам по территориям, которые не контролируются Дамаском.

По словам старшего аналитика группы Дарины Халифа, западные страны по-прежнему располагают в Сирии рычагами влияния благодаря своему военному присутствию, санкциям и возможности решать, какие ресурсы Сирия будет получать на своё восстановление.

«Хотя этих рычагов, вероятно, не хватит для смены руководства в Дамаске, при эффективном использовании реально добиться выполнения крупных задач, которые имеют стратегическое значение как для Запада, так и для жизни и смерти миллионов сирийцев», — полагает она.

Глава Центра исследований Ближнего Востока Университета Оклахомы Джошуа Лэндис, который женат на сирийской алавитке, принадлежит к числу самых ярых сторонников отмены санкций. «Сирийцам нужно дать возможность самим выбраться из ямы отчаяния. Это значит отмену санкций. Когда их отменят, региональные инвесторы вложат туда деньги. И их экономика возродится», — подчеркнул он.

Что же касается США, то команда Байдена пытается придерживаться несколько иного курса, чем администрация Трампа, которая делала ставку на стратегию максимального давления. Тем не менее никакой ощутимой пользы сирийцам это пока не принесло, так как при Байдене Вашингтон просто продолжил претворять в жизнь Закон Цезаря.

Сирийскую политику Джо Байдена зачастую называют «сумбурной», притом что он не сумел найти компромисс между пряником и кнутом, что могло бы изменить поведение режима. Между тем его администрация, судя по всему, не собирается ничего менять. Это означает, что кризис в Сирии продолжится — что вполне может сказаться на будущем европейской политики, подытоживает Foreign Policy.