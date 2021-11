New York Times: США скрывали убийство десятков гражданских в результате авиаудара в Сирии

Как выяснило издание The New York Times, ещё в 2019 году на последней стадии борьбы с «Исламским государством»* США сбросили несколько бомб на толпу гражданских, в результате чего погибли около 80 человек. Американское военное руководство с тех пор скрывало информацию об этом инциденте. А после появления данных о случившемся Центральное командование США, курировавшее воздушные операции в Сирии, заявило, что эти авиаудары были оправданы, поскольку в той толпе было 16 боевиков.

США скрывали информацию об авиаударе, в результате которого погибли десятки мирных жителей Сирии, пишет The New York Times. Как отмечается в статье, речь идёт о событиях 2019 года.



В последние дни битвы против «Исламского государства»* в Сирии, когда члены некогда свирепого халифата были загнаны в угол на грязном поле рядом с населённым пунктом Багуз, американский военный беспилотник кружил высоко в небе, выслеживая военные цели. Однако он фиксировал лишь большую толпу женщин и детей, собравшихся на берегу реки.



Без какого-либо предупреждения в зоне видимости беспилотника появился американский штурмовик F-15E и сбросил на толпу 500-фунтовую бомбу. Раздался мощный взрыв. Когда дым рассеялся, видно было лишь несколько человек, пытавшихся найти укрытие. Затем самолёт, следивший за ними, сбросил одну 2000-фунтовую бомбу, а затем ещё одну, убив большую часть выживших.



Произошло это 18 марта 2019 года. В Объединённом центре воздушных операций США на авиабазе Аль-Удейд в Катаре ошеломлённые военнослужащие, наблюдавшие за происходящим в прямом эфире, смотрели на видеокадры, поступавшие с беспилотника, с недоверием, пишет издание со ссылкой на одного из офицеров, находившихся там в это время.



«Кто это сбросил?» — написал озадаченно один из аналитиков в защищённом чате. Другой ответил: «Мы только что сбросили (бомбы. — ИноТВ) на 50 женщин и детей».



Между тем уже первоначальная оценка потерь вскоре показала, что на самом деле погибших было около 70 человек, отмечается в статье.



Авиаудар в Багузе стал одним из крупнейших инцидентов с жертвами среди гражданского населения в войне против «Исламского государства». Однако американские военные никогда публично не признали случившееся, несмотря на то что военным чиновникам число погибших стало известно почти сразу.



Сотрудник юридической службы ВВС США назвал этот авиаудар возможным военным преступлением, требующим расследования. Но почти на каждом этапе военные предпринимали шаги, чтобы скрыть информацию об этом катастрофическом авиаударе. Число погибших преуменьшалось. Публикацию докладов откладывали, а их содержание чистили и засекречивали. Силы коалиции под руководством Соединённых Штатов, по всей видимости, сравняли бульдозером место авиаудара. При этом высшее руководство об этом не было уведомлено.



На этой неделе, после того как издание The New York Times отправило найденную им информацию Центральному командованию США, которое курировало воздушную войну в Сирии, оно впервые признало нанесение этих авиаударов, заявив, что тогда были убиты 80 человек, но эти удары были оправданы.



В ответе командования также сообщалось, что в результате взрывов бомб погибли 16 боевиков и четыре мирных жителя. По остальным 60 убитым пока нет ясности, были ли они на самом деле гражданскими лицами или нет, поскольку, как сказано в заявлении, в «Исламском государстве» женщины и дети иногда брали в руки оружие.



В статье также рассказывается о юристе ВВС США подполковнике Дине Корсаке, который посчитал, что он стал свидетелем возможных военных преступлений, и неоднократно требовал от своего руководства и следователей ВВС по уголовным делам предпринять действия. Когда они этого не сделали, он сообщил об этом инциденте независимому генеральному инспектору Министерства обороны.



Через два года после авиаудара, не увидев никаких свидетельств того, что надзорный орган предпринимает какие-либо шаги, подполковник Корсак направил электронное письмо в комитет сената по делам вооружённых сил, сообщив его членам о том, что у него есть совершенно секретные материалы, требующие обсуждения, и добавил: «Я подвергаю себя большому риску ответных карательных мер со стороны вооружённых сил за то, что отправляю вам это».



В своём письме сенатскому комитету подполковник Корсак, среди прочего, рассказал о том, как на его обращение по авиаудару в Сирии отреагировал Офис специальных расследований — аналог ФБР в структуре ВВС США, пишет The New York Times. В частности, ему ответили, что они, вероятно, не будут разбираться в этом деле, поскольку офис обычно расследует сообщения о жертвах среди гражданского населения только тогда, когда есть «потенциал для повышенного внимания средств массовой информации, опасения по поводу негодования со стороны местных властей/населения или опасения, что засекреченные кадры могут выйти наружу».



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.