Jerusalem Post: Россия и Израиль сотрудничают, чтобы выдворить Иран из Сирии

Расклад сил в Сирии после признания режима президента Башара Асада в арабском мире изменился и теперь Россия и Израиль стремятся вытеснить Иран из страны, пишет The Jerusalem Post. Как отмечает издание, для Тель-Авива вытеснение Тегерана — «вопрос жизни и смерти», а для Москвы — «престижа и единоличного влияния на Асада».

Россия, Иран и его союзники из движения «Хезболла» долгое время выступали на стороне Башара Асада, однако после того, как режим сирийского лидера, похоже, приняли в арабском мире, Россия и Израиль решили вытеснить Иран из Сирии, пишет The Jerusalem Post.

Тель-Авив уже почти десять лет работает над непростой задачей разрушить мечты Тегерана о региональной гегемонии и передовом военном плацдарме для возможного нападения на Израиль, нанося сотни авиаударов в Сирии.

Как отмечает издание, Россия, которая участвовала в сирийском конфликте с 2015 года, «считается главной силой, с которой можно говорить, когда Израиль хочет нанести удары в стране». И Москва позволяет Тель-Авиву сохранять свободу действий в Сирии, пока это не угрожает российским силам.

Однако в последнее время Москва начала всё чаще привлекать внимание к предполагаемым израильским авиаударам и осуждать их. Так, в июне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что количество авиаударов ВВС Израиля «увеличивается». Политик отметил, что военные действия негативно сказываются на обстановке в Сирии, подчеркнув, что «сирийский конфликт не имеет военного решения».

Тем не менее недавно старший офицер Военно-воздушных сил Израиля отмахнулся от подобных домыслов, заявив, что в механизме деконфликтинга не произошло никаких изменений. Так, по его словам, израильские силы по-прежнему имеют свободу действий в Сирии.

Кроме того, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин согласились с тем, что Тель-Авив продолжит существующую линию в отношении Дамаска, включая нанесение авиаударов. Об этом, по словам переводчика Беннета Зеэва Элькина, лидеры договорились в октябре в рамках первой с момента вступления израильского премьера в должность встречи в Сочи.

По словам офицера Военно-воздушных сил Израиля, ему неизвестны все подробности переговоров, однако, скорее всего, именно на них лидеры договорились выдворить Иран из Сирии.

Как отмечает издание, Израиль понимает, что, хотя США остаются его самым важным союзником, Россия остаётся ключевым фактором влияния на Ближнем Востоке и Асад прислушивается к Москве.

Для Израиля выдворение Ирана из Сирии — «вопрос жизни и смерти», а для России — «престижа и единоличного влияния на Асада». Однако, как полагает The Jerusalem Post, неизвестно, предпочтёт ли сирийский лидер российское влияние иранскому или решит позволить Тегерану «укрепить свои силы для будущей войны» с Тель-Авивом.