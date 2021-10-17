NI: США и Израиль готовят для Ирана «план Б»

Вашингтон и Тель-Авив в случае провала переговоров по восстановлению иранской «ядерной сделки» готовы перейти к альтернативным методам для урегулирования вопроса ядерной программы Тегерана, заявили главы дипломатических ведомств двух стран Энтони Блинкен и Яир Лапид. Как пишет The National Interest, что за «план Б» в отношении Ирана задумали Израиль и США, чиновники не уточнили — однако речь может идти как о дополнительных санкциях, так и о кибератах или других тайных операциях.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в минувшую среду объявили о том, что в случае, если переговоры с Ираном в Вене по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действия (СВПД) не приведут к какому-либо ощутимому результату, Вашингтон и Тель-Авив перейдут в плане урегулирования вопроса иранской ядерной программы к некоему «плану Б», заметили журналисты National Interest.

Как уточняется в материале издания, Блинкен и Лапид заявили, что, если Иран не захочет «добросовестным образом» возвращаться за стол переговоров, у Америки и Израиля имеются «другие варианты» действий в отношении ядерной программы Тегерана.

В чём заключается «план Б», чиновники уточнять не стали, однако обе страны в прошлом уже продемонстрировали, что обладают «целым арсеналом инструментов, помимо дипломатии», начиная от ужесточения экономических санкций и заканчивая кибератаками и другими тайными операциями, пишет обозреватель NI.

«Хотя администрация президента США Джо Байдена ранее обозначила, что стремится в первую очередь вернуться к «ядерной сделке» и достичь новых договорённостей с Ираном посредством добросовестной дипломатии, наличие других вариантов, вероятно, поможет Вашингтону достичь своих целей через переговоры», — рассуждает автор. С другой стороны, применение в случае провала на переговорах тайных операций определённо станет для команды Байдена неудачей, поскольку покажет, что она так и не смогла найти дипломатическое решение для проблемы, подчёркивает он.

Хотя слова Блинкена и Лапида и не обозначили каких-либо серьёзных сдвигов в политике Вашингтона и Тель-Авива, чиновники по сути признали, что правительства обеих стран рассматривали «альтернативные подходы» на случай фиаско в Вене, говорится в материале NI.

Как напоминает обозреватель журнала, хотя Израиль не участвовал в СВПД, он является главным соперником Ирана в регионе, а потому заинтересован в сдерживании иранской ядерной программы. Бывший премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху был одним из самых ярых противников соглашения: перед его ратификацией в 2015 году он в своём обращении к обеим палатам конгресса США высказался категорически против сделки. Впрочем, отдельные комментаторы в США назвали эту речь «политическим трюком» с целью повысить рейтинг Нетаньяху перед выборами в кнессет, состоявшимися двумя неделями позже, отмечает автор. Между тем нынешний израильский премьер Нафтали Бенет, который критиковал СВПД ранее, будучи министром в кабинете Нетаньяху, с момента вступления в должность от открытого осуждения в адрес соглашения пока воздерживался, пишет журналист.

Хотя «в теории» переговоры между Вашингтоном и Тегераном в Вене всё ещё продолжаются, на деле они зашли в тупик, пишет The National Interest. Иран ранее выразил готовность принять в них участие, однако не сообщил, когда конкретно он в них вступит, а тем временем иранские власти стали нарушать установленные СВПД лимиты по обогащению урана. Из-за этого господин Блинкен заявил, что у Тегерана остаётся всё меньше времени для того, чтобы восстановить «ядерную сделку», но тоже не стал обозначать каких-либо конкретных сроков.