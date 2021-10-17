Marianne: из-за неуступчивости Запада Иран повернулся к России и Китаю

Иран вступил в ШОС, переориентировав свою политику в сторону Азии, пишет Marianne. Вызвано это тем, что в переговорах по иранскому атому настал период затишья, Тегеран требует от США снять санкции, на что Вашингтон не готов пойти без продвижения в переговорах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил сожаление, что возобновление переговоров с Тегераном затягивается, и пригрозил, что Штаты готовы перейти к другим вариантам, то есть и к военным действиям, пишет Marianne. Произошло это на встрече с его израильским коллегой, который тоже, в свою очередь, отметил, что его страна оставляет за собой право препятствовать Ирану в получении ядерного оружия.

В итоге напряжённость за несколько часов резко возросла. Иран в письме Совету Безопасности ООН предупредил Израиль, чтобы он не пытался втянуться в «военную авантюру». А международные дипломаты отправились в Вашингтон и в Тегеран с целью возобновить переговоры, которые зашли в тупик после избрания нового президента Ирана.

В свою очередь, Иран придерживается прежних позиций: он готов к переговорам, но с условием, что они будут серьёзными и приведут к реальным действиям, не только на бумаге. Тегеран хотел бы вернуться к общению, но с Брюсселем, не с США. Там требуют, чтобы сначала американцы исполнили свои обязательства и сняли с него санкции. Как отмечают политологи, после выхода США из соглашения по иранскому атому Тегеран постепенно стал сам отходить от правил, чтобы оказать давление на Запад.

«Посмотрите на обстановку в Афганистане или в Ираке, американцы терпят поражение на всех позициях. За шесть лет мир изменился, и Иран никуда не спешит», — приводит издание слова иранского политолога, близкого к режиму. Так что, помимо требования снять санкции с иранских властей, вероятно, Тегеран потребует принять во внимание и нанесённый ему и его интересам ущерб.

Сейчас в Иране у власти консерваторы, и они будут задавать тон, переговоры будут сложными, предвещает автор статьи. Хотя в Иране трудная обстановка из-за санкций и внутреннего недовольства населения, режим всеми силами пытается показать, что он хорошо держится. Тегерану нужно изменить экономическую ситуацию, для этого нужно новое соглашение, но иранские власти намерены перестроить соотношение сил в свою пользу.

С этой целью Иран даже вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества, которой руководят Россия и Китай. Как отмечают в Тегеране, там ищут новых партнёров, больше ничего не ждут от Запада. А из-за санкций получается, что у них всё больше общих интересов с Россией и Китаем. Поэтому, объясняют в Иране, они и стали развивать свою экономическую политику в сторону стран Азии.

Получается, что противостояние Ирана и международного сообщества рождает не только столкновение по ядерному вопросу, но и рисует новые геополитические контуры завтрашнего дня, делает вывод автор статьи в Marianne, которую он так и назвал: «Иран бросается в руки России и Китая».