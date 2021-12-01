NYT: армия США проведёт самостоятельное расследование гибели мирных жителей в Сирии в марте 2019 года

Глава Минобороны США Ллойд Остин поручил провести новое расследование авиаудара в Сирии в марте 2019 года, приведшего к гибели 80 человек, пишет The New York Times. Расследование возглавит генерал армии США Майк Гарретт. Как отмечает издание, ряд экспертов критично относится к этому решению, призывая провести независимое расследование.

Министр обороны США Ллойд Остин поручил провести новое расследование авиаударов США по Сирии в марте 2019 года, приведшее к гибели нескольких десятков женщин и детей, пишет The New York Times.

Издание напоминает, что авиаудар был осуществлён подразделением спецназа Task Force 9. В рамках расследования, которое возглавит генерал армии США Майкл Гарретт, будет изучаться не только сам авиаудар, но и изначальные расследования инцидента.

Генералу Гаррету дано 90 дней на то, чтобы выяснить, имели ли место нарушения правил ведения войны и должен ли кто-то нести ответственность за случившееся, пишет издание. Как отмечает The New York Times, решение Остина о проведении расследования было принято после появления информации о том, что некоторые высокопоставленные военные и политики пытались скрыть информацию об авиаударе.

The New York Times напоминает, что авиаудар случился 18 марта 2019 года возле сирийского города Багуз. Отмечается, что военным почти сразу стало известно о том, что жертвами атаки стало 80 человек. В результате независимый инспектор от Минобороны США сразу начал расследование, однако его отчёту не был дан ход. Этой весной военный юрист, бывший свидетелем авиаудара, написал письмо в комитет сената США по вооружёнными силам, в котором указал, что «высокопоставленные американские военные намеренно и систематически уходили от расследования авиаудара».

Как пишет издание, две недели назад Ллойд Остин пообещал сделать ревизию военных процедур и привлечь к ответственности командующих, допустивших жертвы среди мирного населения. При этом Остин не стал говорить о систематических проблемах, которые привели к гибели гражданского населения в Сирии и Афганистане.

Как отмечает The New York Times, Центральное командование армии США впервые признало факт авиаудара лишь после независимого расследования, проведённого самими изданием. Также в командовании заявили, что жертвами удара стали 16 боевиков и 4 мирных жителя: касательно остальных 60 погибших в командовании отметили, что факт их принадлежности к мирным жителям остаётся невыясненным.

Ряд военных экспертов раскритиковал Пентагон за отсутствие указания о проведении независимого расследования, пишет издание. «Нас снова просят довериться тому, что армия США сможет сама провести работу над ошибками. Мы уже видели подобные расследования гибели мирных жителей в Сирии, Ираке и Афганистане. Никто не был привлечён к ответственности по их итогу», — заявила глава вашингтонского подразделения организации Human Rights Watch Сара Холевински.