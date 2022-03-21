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CNN: на юге Китая рухнул Boeing 737 со 133 пассажирами на борту

Материал представлен в переводе ИноТВ
В горах на юге Китая рухнул авиалайнер Boeing 737, передаёт CNN. На борту самолёта находились 133 пассажира, сообщается в материале.
Срочная новость на канале CNN. Авиалайнер Boeing 737 со 133 пассажирами на борту ранее сегодня рухнул в горах в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.

По данным китайского государственного канала CCTV, на месте крушения виден пожар. Канал дополнительно сообщил о том, что к месту падения направляются спасательные команды. Однако информации о жертвах пока нет.

Согласно публикациям в соцсетях, ранее сегодня рейс MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines из Куньмина в Гуанчжоу пропал без вести.

Мы, разумеется, будем сообщать вам подробности по мере их поступления.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 марта 2022 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
CNN США Северная Америка
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