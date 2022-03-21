CNN: на юге Китая рухнул Boeing 737 со 133 пассажирами на борту

14:00 В Тюмени арестовали обвиняемых в мошенничестве в составе ОПГ Ленинский районный суд Тюмени арестовал начальника службы безопасности Тюменского госуниверситета Михаила Захарова и его сына Захара Захарова, руководителя Отдела управления земельным фондом. Им инкриминируют мошенничество в составе организованной преступной группировки (ОПГ).

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13:53 РЖД отменили масочный режим для пассажиров в поездах и на вокзалах РЖД отменили антиковидные ограничения для пассажиров, в том числе ношение масок и измерение температуры, в поездах дальнего следования и на вокзалах.

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13:48 Си Цзиньпин поручил приложить максимум усилий в поисково-спасательных работах по Boeing 737 Глава КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для организации поисково-спасательных работ на фоне информации о крушении пассажирского самолёта 737 на юге Китая, сообщает ЦТК.

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13:46 СЭ: Смолов может пропустить мартовский сбор из-за перенесённой ангины Нападающий сборной России и московского «Динамо» Фёдор Смолов рискует пропустить предстоящий учебно-тренировочный сбор национальной команды.

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13:20 В ЕС заявили о желании закрыть порты для России и запретить импорт энергоносителей Глава МИД Словении Анже Логар рассказал, что министры иностранных дел ЕС примут решения о мерах против России «в экономической сфере»: предлагается закрыть порты для российских судов и запретить импорт энергоносителей.

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13:16 Глава Минэкономразвития Решетников не исключил принятия решения о моратории на банкротство Правительство России на этой неделе может принять решение о моратории на банкротство, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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12:07 Партия «Справедливая Россия — За правду» запустила сайт, на котором можно задать вопрос главе СК Бастрыкину Начал работу сайт проекта #СпросимБастрыкина. Сбором вопросов для главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина занимается палата депутатов партии «Справедливая Россия — За правду».

12:05 Мурашко: более 19 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины получили медпомощь в России На территории России медицинскую помощь получили более 19 тыс. беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

12:04 Сотникова: чемпионат мира был интересен тем, что там были российские фигуристы Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдёт без российских спортсменов.

11:58 Военный эксперт Кнутов заявил, что США выгодно затягивание конфликта на Украине Военный эксперт Юрий Кнутов в стриме RT «Летучка» заявил, что США с помощью киевских властей намеренно затягивают конфликт на Украине.