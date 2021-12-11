Sky News: миссия британского авианосца завершилась, вопросы о потере истребителя остались

Только что завершившееся семимесячное плавание новейшего авианосца британских ВМС Queen Elizabeth, возвестившее о том, что Великобритания снова получила возможность демонстрировать силу где угодно в мире, омрачил крайне неприятный инцидент — случившееся в прошлом месяце крушение истребителя F-35, который рухнул в море, даже не успев взлететь, сообщает Sky News. Вместе с тем, как подчёркивается в сюжете канала, в руководстве британского флота твёрдо решили, что подавать такую неудачу будут только в положительном ключе — ведь пилот самолёта выжил, а команда отреагировала на катастрофу оперативно.

Эта миссия стала для корабля первым плаванием, призванным возвестить миру о том, что Великобритания снова получила возможность наносить удары по всему миру. И вот, проведя семь месяцев в море, авианосец Queen Elizabeth вошёл в порт — и его команду встречали очень тепло.

Вот только вернулся корабль, потеряв один истребитель. Вытянуть сведения о причинах крушения самолёта, произошедшего в прошлом месяце, из представителей Минобороны пока ни у кого не получилось, но, как нам удалось выяснить первыми, после инцидента полёты были временно прекращены.

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ЧАРЛИ СТРИКЛАНД, командование совместных операций: Нам нужно просто принять тот факт, что ударные операции с применением палубных истребителей пятого поколения — это штука для взрослых. Дело это сложное и требующее тщательного планирования, и, к сожалению, порой случаются вот такие вещи. На мой взгляд, вывод, который нужно было сделать из этого инцидента, заключался в том, что наша организация достаточно развита, чтобы максимально чётко понять, что произошло, — а расследование между тем продолжается. А полёты через 36 часов после инцидента были возобновлены.

Как можно увидеть в слитом в сеть ролике, F-35 рухнул в море во время взлёта. Обломки сверхсекретного самолёта уже успели поднять с морского дна. Как нам стало известно только теперь, пилоту истребителя, которому удалось катапультироваться, была оказана медицинская помощь. МАТРОС ПЕРВОГО КЛАССА ЛОРЕН-ЛИ УИЛСОН, военный фельдшер: Мы его отправили на берег, чтобы его получше осмотрели врачи, но оказалось, что он в полном порядке. После такого катапультирования положено убедиться в том, что никаких, так сказать, затяжных симптомов нет. Но пилот был в полном порядке, уже на следующий день он снова был на борту.