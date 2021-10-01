DE: «предупреждение России и Китаю» — Британия подняла с авианосца «революционный беспилотник»
ВМС Великобритании впервые запустили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с новейшего авианосца HMS Prince of Wales, что стало предупреждающим сигналом как для России, так и для Китая, пишет Daily Express.
Этот БПЛА с крылом неизменяемой геометрии под названием QinetiQ Banshee Jet 80+ поднялся с палубы авианосца. Эти беспилотники могут перемещаться со скоростью до 740 км/ч, а также набирать высоту до 7,5 км.
При этом предполагается, что «Баньши» способны играть роль реалистичного вероятного противника в ходе подготовки моряков к борьбе с угрозами с воздуха, поскольку БПЛА довольно трудно обнаружить радаром.
Кроме того, полёты с участием «Баньши» должны стать первым шагом британских ВМС в плане изучения потенциала будущих операций с применением беспилотных аппаратов с авианосцев класса Queen Elizabeth.
Заведующий направлением полётных испытаний и их оценки в Министерстве обороны Великобритании коммандер Роб Тейлор заявил по этому поводу следующее: «Налицо реальная потребность в недорогом беспилотнике вроде «Баньши», который может сыграть в небе роль целого ряда угроз и помочь испробовать варианты полезных нагрузок в будущем».
«Корабль может брать этот БПЛА с собой на операции, запускать его и помогать личному составу чётко понимать, как необходимо бороться с воздушными угрозами, — добавил он. — Возможность менять тип полезной нагрузки под различные задачи также крайне важна для достижения оптимального соотношения цены и качества, а также функциональной совместимости в рамках всего флота».
На данный момент британские Вооружённые силы разрабатывают всё больше беспилотных систем, чтобы увеличить временные рамки для выполнения задач и снизить риски для личного состава.
В этом контексте БПЛА будут использоваться для выполнения таких задач, как воздушная разведка и связь, а также нести на борту различные вооружения. Министерство обороны Великобритании в настоящее время также изучает возможность применения «роёв БПЛА», в теории способных перегрузить оборону противника.
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