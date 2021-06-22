Sky News: новый британский авианосец вызвал интерес российских военных

Российские военные корабли и самолёты сближались с новейшим британским авианосцем «Королева Елизавета», действующим в Восточном Средиземноморье, пишет Sky News. Капитан авианосца Стив Моорхаус отметил, что в регионе возросла российская военная активность. Он также подчеркнул, что при сближениях военные обеих сторон действовали профессионально и неагрессивно.
Новейший авианосец ВМС Великобритании «Королева Елизавета» впервые вышел в море для поддержки военной операции, сообщает Sky News. По словам капитана судна Стива Моорхауса, авианосец принимает участие в операциях против остатков «Исламского госдуарства»* в Ираке. Кроме того, Моорхаус отметил, что восточная часть Средиземного моря теперь стала более конкурентной средой из-за возросшего военного присутствия России в Сирии.
«Мы противостоим российской активности — но не в опасной, агрессивной манере. Просто разные люди ведут здесь свою игру на определённом участке моря и воздушного пространства», — приводит издание слова Моорхауса.
Капитан «Королевы Елизаветы» также отметил, что российский военный корабль сближался с британским авианосцем до расстояния в 16 миль. Моорхаус сообщил о повышенной военной активности России в регионе — как в воздухе, так и на море. Он также подчеркнул, что при пересечениях пилоты двух стран проявили взаимное уважение и действовали профессионально. «Суть состоит в том, что когда у вас появляется авианосец пятого поколения и вы выводите его в плавание… Люди начинают интересоваться», — отметил Моорхаус.
Sky News сообщает, что на борту «Королевы Елизаветы» находится восемь истребителей F-35. По словам командира лётного звена капитана Джеймса Блэкмора, британские и российские пилоты сближались до «дистанции видимости».
«Разумеется, Россия хочет взглянуть на них, хочет взглянуть на наши авианосцы», — приводит издание слова Блэкмора.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Бывшая легкоатлетка, а ныне комментатор Ольга Богословская прокомментировала ситуацию со сроками получения бегуном Сергеем Шубенковым нейтрального статуса для выступлений на летних Олимпийских играх после завершения расследования о нарушении антидопинговых правил.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как получить цифровой сертификат — QR-код вакцинированным от коронавирусной инфекции или уже переболевшим COVID-19.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на призыв украинского депутата Алексея Гончаренко отобрать у Санкт-Петербурга матчи чемпионата Европы по футболу.
Россия и Венесуэла продолжают переговоры по поставкам новых партий вооружений, исходя из потребностей Каракаса. Москва готова продолжать помогать республике в сфере укрепления её обороноспособности, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры в связи с 80-летием со дня начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днём памяти и скорби.
Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала ситуацию со сроками получения бегуном Сергеем Шубенковым нейтрального статуса для выступлений на летних Олимпийских играх после завершения расследования о нарушении антидопинговых правил.
Заведующая отделением восстановления и реабилитации клиники МЕДСИ в Красногорске Евгения Малыгина рассказала, что курильщикам в период летнего зноя рекомендуется больше находиться в тени, а по возможности бросить вредную привычку.
Пресс-служба сборной России по футболу сообщила, что происходило в расположении команды после матча заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 с Данией, по итогам которого российская сборная завершила выступления на турнире.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT поддержал решение мэра Москвы Сергея Собянина с 22 июня временно запретить проведение мероприятий с присутствием более 500 человек.