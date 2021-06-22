Sky News: новый британский авианосец вызвал интерес российских военных

Российские военные корабли и самолёты сближались с новейшим британским авианосцем «Королева Елизавета», действующим в Восточном Средиземноморье, пишет Sky News. Капитан авианосца Стив Моорхаус отметил, что в регионе возросла российская военная активность. Он также подчеркнул, что при сближениях военные обеих сторон действовали профессионально и неагрессивно.

Новейший авианосец ВМС Великобритании «Королева Елизавета» впервые вышел в море для поддержки военной операции, сообщает Sky News. По словам капитана судна Стива Моорхауса, авианосец принимает участие в операциях против остатков «Исламского госдуарства»* в Ираке. Кроме того, Моорхаус отметил, что восточная часть Средиземного моря теперь стала более конкурентной средой из-за возросшего военного присутствия России в Сирии.

«Мы противостоим российской активности — но не в опасной, агрессивной манере. Просто разные люди ведут здесь свою игру на определённом участке моря и воздушного пространства», — приводит издание слова Моорхауса.

Капитан «Королевы Елизаветы» также отметил, что российский военный корабль сближался с британским авианосцем до расстояния в 16 миль. Моорхаус сообщил о повышенной военной активности России в регионе — как в воздухе, так и на море. Он также подчеркнул, что при пересечениях пилоты двух стран проявили взаимное уважение и действовали профессионально. «Суть состоит в том, что когда у вас появляется авианосец пятого поколения и вы выводите его в плавание… Люди начинают интересоваться», — отметил Моорхаус.

Sky News сообщает, что на борту «Королевы Елизаветы» находится восемь истребителей F-35. По словам командира лётного звена капитана Джеймса Блэкмора, британские и российские пилоты сближались до «дистанции видимости».

«Разумеется, Россия хочет взглянуть на них, хочет взглянуть на наши авианосцы», — приводит издание слова Блэкмора.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.