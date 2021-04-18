Times: Британия отправит в Чёрное море два военных корабля в знак солидарности с Украиной и союзниками по НАТО

12:58 Парламент Сирии назначил выборы президента страны на 26 мая Сирийский парламент принял решение назначить президентские выборы в стране на 26 мая.

12:50 «Спартак» представил ролик к 99-летию клуба Пресс-служба московского «Спартака» подготовила ролик к 99-летию клуба.

12:48 Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 344 тысячи В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 1300 и достигло 344 223.

12:37 Сорокин высказался о возможном проведении дополнительных матчей Евро-2020 в Петербурге Генеральный директор организационного комитета российской части чемпионата Европы по футболу — 2020 Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном проведении дополнительных матчей в Санкт-Петербурге.

12:36 В ВОЗ назвали общее число сделанных в мире прививок от коронавируса Около 780 млн доз вакцины от коронавируса введено пациентам по всему миру, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

12:24 «СЭ»: Вилков может завершить карьеру после матча «Локомотив» — «Ростов» Российский арбитр Михаил Вилков может завершить карьеру после матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

12:20 Греция и Израиль подписали соглашение в сфере обороны Греция и Израиль заключили крупнейшее из всех когда-либо подписанных между двумя этими странами соглашение в сфере обороны, сообщает пресс-служба израильского Министерства обороны.

12:20 Сорокин пожелал ЦСКА удачи в финале Кубка Гагарина Бывший вратарь ЦСКА Илья Сорокин, который выступает за клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс», пожелал удачи московскому клубу в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги против омского «Авангарда».

12:12 Подозреваемые в заговоре против Лукашенко намеревались присвоить его имущество Подозреваемые в подготовке государственного переворота в Белоруссии планировали разграбить имущество белорусского президента Александра Лукашенко. Это следует из видео оперативной съёмки ФСБ, которая была показана в программе «Вести недели» на канале «Россия 1».

12:00 Чалов поделился ожиданиями от матча «Сочи» — ЦСКА Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

11:57 Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского утонул в озере Руководитель отдела ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому погиб, провалившись под лёд 18 апреля на Камчатке.

11:40 Хулиганы в Праге облили стены посольства России кетчупом В Праге полиция задержала семь человек, которые облили кетчупом стены, окружающие территорию российского посольства в Чехии.

11:40 Sportsnet: Капризов — голевая машина! Обладатель «Колдер Трофи» уже известен? Канадский спортивный канал Sportsnet прокомментировал игру российского нападающего клуба «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс».

11:37 В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Карпину В московском «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что руководство клуба рассматривает кандидатуру главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на пост наставника команды.

11:31 В ДНР обвинили ВСУ в обстреле села в Донбассе В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные обстреляли село в Донбассе.

11:23 Блогер Джейк Пол заявил о желании подраться с Макгрегором Блогер Джейк Пол прокомментировал победу над бывшим чемпионом Bellator Беном Аскреном.

11:22 В Москве за сутки выявили 2252 случая коронавируса В Москве за прошедшие 24 часа зафиксировали 2252 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

11:15 В России выявили 8632 случая коронавируса за сутки За сутки в России выявили 8632 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 9321 заболевшем. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

11:13 Арутюнян — о приглашении Плющенко поработать в России: сбылась мечта Тренер трёхкратного чемпиона мира по фигурному катанию Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян рассказал о приглашении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко поработать с российской фигуристкой Александрой Трусовой.

11:01 Рублёв поделился ожиданиями от финала «Мастерса» с Циципасом Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Монте-Карло.

10:53 Все погибшие в ДТП в Ростовской области были подростками В ГИБДД заявили, что все пятеро погибших и один пострадавший в аварии в Новочеркасске Ростовской области были подростками.

10:46 Панарин сравнялся с Каменским по результативным передачам в НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

10:40 В Израиле разрешили не носить маски на улице Министерство здравоохранения Израиля приняло решение отменить предписание об обязательном ношении масок на улице.

10:39 Туктамышева прокомментировала победу сборной России на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после победы сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в японской Осаке.

10:30 «Матч ТВ»: Карпин может возглавить «Спартак» В московском «Спартаке» не приняли окончательного решения по поводу замены нынешнего главного тренера команды Доменико Тедеско.

10:30 США не планируют расширять программу подготовки солдат ВСУ Европейское командование США (USEUCOM) не намерено осуществлять дополнительную подготовку Вооружённых сил Украины.

10:20 В Узбекистане за сутки выявили 342 случая COVID-19 Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Узбекистане за прошедший день увеличилось ещё на 342 и достигло 86 680.

10:20 Константин Цзю предположил, что мешает организации боя между Биволом и Бетербиевым Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мнением, что мешает проведению боя между чемпионами мира в полутяжёлом весе — Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

10:15 Константин Цзю: до 14 лет Тим не занимался боксом Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю рассказал, что до 14 лет его сын Тим Цзю отдавал предпочтение футболу.

10:10 Прокуратура начала проверку после ДТП в Ростовской области Прокуратура начала проверку после ДТП в городе Новочеркасске Ростовской области, в результате которого погибли пять человек.

10:10 Блогер расплакался после победы над бывшим чемпионом Bellator Блогер Джейк Пол одержал победу над бывшим чемпионом Bellator Беном Аскреном в главном бою на шоу Triller Fight Club.

10:03 Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Иране Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в южной части Ирана.

10:00 Бучневич превзошёл результаты Миронова и Твердовского по голам в НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:50 СК начал проверку по факту смерти людей при пожаре в Пензенской области Следователи начали проверку по факту смерти трёх человек в результате возгорания в двухквартирном деревянном доме в Пензенской области.

09:44 Шестёркин стал автором самой продолжительной сухой серии «Рейнджерс» с 1927 года «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:43 Чехия намерена обсудить на встрече глав МИД ЕС «дело Врбетице» Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил о намерении обсудить на встрече глав МИД ЕС 19 апреля «дело Врбетице».

09:35 Константин Цзю рассказал, как его сын Тим повредил челюсть дедушке в трёхлетнем возрасте Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю сказал, как его сын Тим Цзю в возрасте трёх лет повредил челюсть дедушке.

09:33 На Украине за сутки выявили более 10 тысяч случаев коронавируса Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что за сутки в стране выявили 10 282 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

09:30 Константин Цзю ответил, в каком случае его сын Тим проведёт поединок в России Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю сказал, что должно произойти, чтобы его сын Тим Цзю провёл бой в России.

09:25 Панарин показал лучший результат «Рейнджерс» по очкам в XXI веке «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:22 Пять человек пострадали в результате стрельбы в США Один человек погиб и ещё пять пострадали в результате стрельбы в американском штате Огайо.

09:15 Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по очкам в дебютном сезоне НХЛ «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:07 Пострадавший в ДТП в Новочеркасске ребёнок находится в реанимации Ребёнок, который пострадал в ДТП в городе Новочеркасске Ростовской области, находится в реанимации.

09:00 Бучневич признан второй звездой дня в НХЛ, Овечкин — третьей Канадский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло, повторивший рекорд Горди Хоу по сыгранным матчам в регулярных чемпионатах НХЛ (1767), признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

08:56 В Индии за сутки выявили более 260 тысяч случаев коронавируса В Индии за сутки выявили 261 500 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 14 788 109.

08:46 Блогер Джейк Пол нокаутировал экс-чемпиона Bellator Аскрена Блогер Джейк Пол одержал победу над бывшим чемпионом Bellator Беном Аскреном в главном бою на шоу Triller Fight Club.

08:45 Летевший во Владивосток самолёт сел в Красноярске Самолёт, который летел из Москвы во Владивосток, приземлился в Красноярске из-за недомогания пассажира.

08:41 Уиттакер победил Гастелума в главном бою UFC Vegas 24 Австралийский боец смешанных единоборств (MMA) Роберт Уиттакер одержал победу над американцем Келвином Гастелумом в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 24.

08:35 Константин Цзю ответил, почему никогда не согласится выступить в показательном бою Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю ответил, почему его никогда не заинтересуют предложения принять участие в выставочном поединке.