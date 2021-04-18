Times: Британия отправит в Чёрное море два военных корабля в знак солидарности с Украиной и союзниками по НАТО

Великобритания в следующем месяце намерена отправить в Чёрное море два военных корабля: эсминец и противолодочный фрегат, сообщает The Sunday Times. Как отмечает издание, это развёртывание военных судов у берегов Украины призвано продемонстрировать солидарность Британии с Киевом и её союзниками по НАТО в регионе.
На фоне «растущей напряжённости между украинскими и российскими силами» Британия планирует в следующем месяце направить в Чёрное море два боевых корабля, пишет The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британских ВМС.
По имеющейся информации, речь идёт об отправке одного эсминца типа 45 и одного противолодочного фрегата типа 23.
Британские истребители F-35 и противолодочные вертолёты Merlin будут находится на авианосце HMS Queen Elizabeth в состоянии боевой готовности для поддержки боевых кораблей в Чёрном море на случай возникновения угрозы со стороны российских судов, субмарин и авиации.
Как подчёркивает The Sunday Times, HMS Queen Elizabeth будет вынужден остаться в Средиземном море, поскольку международные договорённости запрещают авианосцам заходить в Чёрное море.
В статье отмечается, что размещение военных судов у берегов Украины призвано продемонстрировать солидарность Британии с Киевом и её союзниками по НАТО в регионе после того, как на прошлой неделе президент США Джо Байден решил отменить отправку двух американских военных кораблей в Чёрное море из-за опасений эскалации кризиса в связи с наращиванием российское военного присутствия у украинской границы.
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