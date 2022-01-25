CNN: «уже не первое крушение в этом году» — американский истребитель F-35 рухнул на палубу авианосца в Южно-Китайском море

Американский истребитель F-35 рухнул на палубу авианосца «Карл Винсон» в Южно-Китайском море, передаёт CNN. В результате инцидента пострадали семь человек. Пилот успел катапультироваться. Между тем, как отмечается в статье, в этом году это уже не первое крушение истребителей данного семейства.
Американский истребитель F-35 в Южно-Китайском море разбился о палубу авианосца «Карл Винсон», в результате чего семь человек получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на заявление Тихоокеанского флота США. Пилот успел катапультироваться, а затем его подобрал военный вертолёт. Сейчас лётчик, как отмечается в статье, находится в стабильном состоянии.
Остальные шестеро пострадавших — это люди, находившиеся в момент крушения на палубе авианосца.
По данным Тихоокеанского флота США, троих пришлось эвакуировать в медицинское учреждение в Маниле, на Филиппинах. В настоящий момент все трое находятся в стабильном состоянии. Ещё трое моряков получили медицинскую помощь на борту авианосца, и их уже отпустили.
Сейчас проводится расследование причин этого, как было заявлено, «происшествия в полёте».
Представитель 7-го флота ВМС США лейтенант Марк Лэнгфорд заявил, что удар по лётной палубе авианосца был «поверхностным» и что военный корабль и его авиакрыло уже возобновили нормальную работу.
Как отмечается в статье, это первое крушение палубного самолёта F-35C — модификации истребителя F-35, которая предназначена для операций с авианосцев.
Между тем инцидент в Южно-Китайском море стал уже вторым крушением истребителей F-35 в этом году.
По данным ВВС Южной Кореи, 4 января на одной из авиабаз пилоту южнокорейского F-35 пришлось совершить аварийную посадку на брюхо после того, как шасси самолёта вышло из строя из-за проблем с электроникой.
Различные модификации F-35, как напоминает CNN, используются союзниками и партнёрами США, в том числе Японией, Южной Кореей, Великобританией, Австралией, Италией, Норвегией, Нидерландами и Израилем. Кроме того, у ещё большего количества стран есть заказы на эти истребители.
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