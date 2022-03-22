Ouest-France: «слишком заманчивая скидка» — Индия не хочет отказываться от российской нефти

Несмотря на растущее давление со стороны Запада, Индия продолжает закупать огромные объёмы нефти у России по привлекательной цене, пишет Ouest-France. Издание отмечает, что страна сильно зависит от российских поставок нефти и вооружения, поэтому правительство Нарендры Моди трижды отказалось осудить спецоперацию на Украине и пытается идти по пути компромисса.

С начала спецоперации на Украине Индия закупила около 360 тыс. баррелей нефти у России, что почти в четыре раза превышает объёмы за этот же период в прошлом году, констатирует Ouest-France. Индийская нефтегазовая компания Hindustan Petroleum Corporation Limited даже ускорила свои темпы и в субботу, 19 марта, приобрела у Москву 5 млн баррелей сырой нефти с большой скидкой в $25 за баррель. Договор оплатили в рупиях, которые конвертировали в рубли.

Как рассказывает издание, такая сделка не нарушает американские санкции, но заставляет Вашингтон скрежетать зубами от злости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что «история запомнит, какую сторону она (Индия. — ИноТВ) поддержала» в этом конфликте. Власти Нью-Дели не преминули ответить: «Страны, которые обеспечивают себя нефтью, или те, кто импортирует её из России, не могут стать заслуживающим доверия примером по вопросу ограничений торгового обмена».

Лидия Пауэлл из исследовательского фонда Observer Research Foundation в Нью-Дели напомнила в интервью французской газете, что Индия с её 1,3 млрд жителей «импортирует 85 процентов нефти, главным образом с Ближнего Востока, и очень чувствительна к скачку цен на сырую нефть». В таких условиях, объясняет эксперт, решение покупать у России может быть спорным, но «скидка в 25 долларов за баррель слишком заманчивая».

Такая ситуация служит примером компромиссной позиции Индии с самого начала конфликта, отмечается в статье. «Вооружённые силы Индии по-прежнему сильно зависят от российского вооружения», — анализирует ситуацию сотрудник Центра политических исследований Ангшуман Чаудери. По его словам, отношения между двумя странами опираются на позицию неприсоединения Индии к военным блокам с 1950-х годов, а также на поддержку, которую оказал ей СССР в 1974 году во время испытаний ядерной бомбы.

«Индия не хочет оказаться в ситуации, когда ей придётся выбирать между США и Россией», — подчёркивает специалист по отношениям между Индией и постсоветским пространством Нандан Унникришнан. В вопросе безопасности у Нью-Дели есть свои приоритеты: исконный враг Пакистан и Китай. Так, наряду с Японией, Австралией и США Индия участвует в Четырёхстороннем диалоге по безопасности против Пекина. К этому, по словам Унникришнана, её подтолкнули «столкновения в 2020 году вдоль гималайской границы, где погибли многие индийские солдаты».

Таким образом, Индия три раза отказывалась осудить действия Владимира Путина, воздерживаясь от голосования в ООН, пишет Ouest-France. Однако под давлением Запада позиция Индии постепенно меняется, потому что, считает Чаудери, «её курс становится неприемлемым». В субботу во время официального визита в Нью-Дели премьер-министр Японии заявил, что «Япония вместе с Индией продолжит оказывать поддержку Украине», и стоящий рядом с ним президент-националист Нарендра Моди не стал возражать.