Le Monde: «объединились против Запада» — эксперт призвала не ждать отдаления Китая от России из-за Украины

Позицию Китая в отношении украинского конфликта неверно называть неоднозначной, поскольку страна не раз заявляла о поддержке России, пишет на страницах Le Monde аналитик и эксперт по странам Азии Алиса Экман. По мнению автора, даже торговые интересы не смогут заставить Пекин отказаться от дружбы с Москвой, ведь на кону стоит рождение постзападного мира, в котором две державы надеются одержать победу над США.

Позицию Китая по отношению к российской спецоперации на Украине часто называют неоднозначной, но на самом деле это не так — страна постоянно заявляет о своей поддержке России, пишет на страницах Le Monde аналитик и эксперт по странам Азии Алиса Экман. Тот факт, что до сих пор Китай воздерживался при голосовании по этому вопросу в Совете Безопасности ООН, объясняется традицией накладывать вето на решения организации лишь в самых редких случаях, поясняет автор статьи. Кроме того, Пекин активно способствовал смягчению текста проекта резолюции от 25 февраля, чтобы в нём было меньше прямого осуждения действий России.

С начала конфликта Китай почти не изменил своих заявлений: китайские дипломаты постоянно возлагают ответственность за кризис на НАТО и США, напоминает специалист. Одновременно с этим в начале марта Пекин официально подтвердил, что Россия является «его вечным другом» и самым важным стратегическим партнёром. Конечно, Пекин не в восторге от ситуации на Украине, полагает Экман. Китайским властям пришлось срочно искать решения для эвакуации примерно 6 тыс. китайских граждан из страны. Помимо этого, Пекину приходится пересматривать свои обширные экономические и логистические интересы в стране и предвидеть последствия санкций в отношении России для его собственной экономики.

Как напоминает автор, Китай решительно выступает против антироссийских санкций и намерен продолжать «торговать с Россией в обычном режиме», что включает в себя массовый импорт углеводородов. Цель по увеличению товарооборота между двумя странами до $200 млрд к 2024 году, о которой было объявлено в начале февраля во время визита Владимира Путина в Пекин, остаётся неизменной и может быть достигнута быстрее, чем ожидалось, отмечает эксперт. Однако он в любом случае будет намного меньше текущего объёма торговли между Китаем и Европейским союзом ($586 млрд в 2020 году) или с Соединёнными Штатами ($555 млрд в 2020 году), которые на сегодняшний день остаются крупнейшими торговыми партнёрами Пекина.

В этом контексте было бы разумно ожидать корректировки позиции Китая, чтобы сохранить отношения со своими главными деловыми партнёрами, однако это маловероятно, поскольку экономический фактор не является определяющим в отношении Китая к России, полагает специалист. На её взгляд, сближение Москвы и Пекина уже в 2014 году выходило за пределы союза, созданного, чтобы справиться с санкциями, связанными с присоединением Крыма. С точки зрения автора, две страны объединяются на почве обиды на Соединённые Штаты и «Запад» в целом и хотят наступления нового миропорядка, в котором США и их союзники оказались бы в маргинальном положении.

Китай и Россия имеют общего врага, и эта вражда глубоко укоренилась, уверена Экман. Конфликт на Украине случился на фоне длительной и глубокой напряжённости в отношениях Пекина и Вашингтона, когда торговые и технологические санкции с обеих сторон всё ещё действуют. Отношения между Брюсселем и Пекином также обострились. Таким образом, в долгосрочной перспективе, какими бы ни были события войны на Украине, не следует ожидать значительного дистанцирования Китая от России, уверена Экман. Более вероятно, на её взгляд, что китайско-российское сближение будет продолжаться, по крайней мере до тех пор, пока Владимир Путин и Си Цзиньпин будут главами государства. «По их мнению, сейчас происходит рождение постзападного мира, и они надеются победить вместе», — пишет автор статьи. На её взгляд, решимость лидеров двух стран будет зависеть от изменений в соотношении сил на Украине и в мире в целом.