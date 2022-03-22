Посол КНР в США: Китай не оказывает России военную помощь

Сообщения о том, что Китай якобы оказывает России военную помощь, — не что иное, как дезинформация, подчеркнул посол КНР в США Цинь Ган. Согласно заявлению дипломата, показанному в эфире телеканала CGTN, Китай — это часть решения, а не часть проблемы: Пекин поставляет только еду, лекарства, спальные мешки и детское питание и сделает всё для мирного урегулирования кризиса на Украине.

ЦИНЬ ГАН, посол Китая в США: Присутствует дезинформация о том, что Китай оказывает военную помощь России. Мы это опровергаем. Что делает Китай, так это отправляет еду, лекарства, спальные мешки и детское питание — не оружие и не амуницию, ни для одной стороны. Как я уже сказал, мы против войны.

Мы сделаем всё для ослабления напряжённости в кризисе. Доверительные отношения Китая с Россией — это не обязательство. На самом деле это вклад в международные усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса. Китай — это часть решения, а не часть проблемы.

Дата выхода в эфир 21 марта 2022 года.