Посол КНР в США: Китай не оказывает России военную помощь

03:35
Немецкий эксперт Хегман назвал применение «Кинжала» на Украине предостережением для НАТО
Применение российскими военными гиперзвуковых ракет «Кинжал» ставит Запад перед неразрешимой проблемой. Такое мнение в статье для немецкого издания Die Welt высказал обозреватель Герхард Хегман.
03:21
Пентагон: оборонная помощь США на $800 млн пока не дошла до Украины
Оборонная помощь на $800 млн от Соединённых Штатов пока не дошла до Украины. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
03:03
В посольстве Японии прокомментировали решение России о переговорах по мирному договору
В посольстве Японии в Москве заявили, что решение России приостановить переговоры о заключении мирного договора является «прискорбным и неприемлемым».
02:44
Специальная сессия Генассамблеи ООН по Украине 23 марта возобновит работу
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине будет возобновлена в среду, 23 марта. Об этом сообщила официальный представитель председателя 76-й сессии ГА ООН Полина Кубияк.
02:25
Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным темы Крыма и Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить темы Крыма и Донбасса с российским лидером Владимиром Путиным, но решения не удастся достичь на первой встрече.
02:08
Байден: идея о нехватке Украине поставок Западом военной техники не является точной
Идея о том, что Украине не хватает поставок странами Запада современной военной техники, не является точной. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.
01:51
В посольстве КНР прокомментировали санкции США в отношении китайских госслужащих
Американские санкции против китайских чиновников серьёзно нарушают нормы, регулирующие международные отношения. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.
01:35
Захарова прокомментировала заявление Белого дома об уходе иностранных компаний из России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из России.
01:20
Блинкен заявил о введении США визовых ограничений для ряда госслужащих из КНР
Соединённые Штаты вводят визовые ограничения в отношении представителей КНР, которых считают ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
01:05
Умер кинорежиссёр Виталий Мельников
Кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщили на киностудии «Ленфильм».
00:53
В посольстве Ирана сообщили о временном переносе деятельности из Украины в Молдавию
Посол Ирана на Украине Манучехр Моради заявил, что посольство страны в Киеве временно переносит свою деятельность в Кишинёв.
00:27
МИД Венгрии выступил против санкций по энергоресурсам из России
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против санкций в отношении российских энергоресурсов.
00:21
Червиченко — о необходимости сбора сборной России: бронепоезд всегда должен стоять на запасном пути
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об учебно-тренировочном сборе сборной России по футболу, который закончится 27 марта в Новогорске.
00:11
Президент Австрии заявил о необходимости отказа от ископаемых энергоресурсов из России
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Европе следует покончить с зависимостью от российских энергоресурсов.
00:02
Самедов считает, что российским клубам стоит заявиться в азиатскую Лигу чемпионов
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов предложил отечественным клубам заявиться в азиатскую Лигу чемпионов.
23:56
Роскомнадзор исключит Facebook и Instagram из реестра соцсетей в России
В Роскомнадзоре сообщили RT, что регулятор исключит Facebook* и Instagram* из реестра соцсетей в России. При этом владеющая этими соцсетями компания Meta* будет исключена из списка иностранных лиц, ведущих деятельность в интернете на территории России.
23:55
В «Ювентусе» подтвердили, что Дибала уйдёт из клуба по окончании сезона
Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене подтвердил информацию о том, что аргентинский нападающий Пауло Дибала покинет туринский клуб.
23:51
В ДНР заявили о перехвате двух ракет «Точка-У» над Макеевкой
Средства ПВО перехватили две ракеты «Точка-У» над Макеевкой, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
23:43
Российских спортсменов отстранили от участия в летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале
Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который пройдёт с 24 по 30 июля в словацком городе Банска-Бистрица.
23:38
Спецкор RT рассказал, как силы ДНР освобождают Марьинку от ВСУ
Специальный корреспондент RT Валентин Горшенин рассказал, как силы ДНР освобождают Марьинку от Вооружённых сил Украины.
23:35
Арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать YouTube-канал «Ахмата»
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск футбольного клуба «Ахмат» к компании Google LLC и её российскому представительству — ООО «Гугл».
23:33
Белый дом: власти США не просили компании покидать Россию
Власти США не требовали от каких-либо компаний покинуть Россию, это их собственное решение, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
23:18
УЕФА разрешил заявлять в еврокубки игроков, покинувших poccийские и yкpaинские клубы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил клубам, выступающим в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, внести в заявку игроков, которые покинули российские и украинские команды.
23:17
Боррель: оборонная стратегия ЕС не предусматривает создания общеевропейской армии
Первая в истории оборонная стратегия ЕС не предусматривает создания общеевропейской армии, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
23:15
В Белом доме не рассматривали возможности поездки Байдена на Украину
США не изучали возможности поездки президента Джо Байдена на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
23:14
Власти Подмосковья рассказали о работе по сбору гумпомощи для беженцев из Донбасса
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в регионе продолжается работа по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.
23:13
Аналитик Веретенникова высказалась о роли доллара как резервной валюты
Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова высказалась о роли доллара как резервной валюты.
23:12
В Роскомнадзоре объяснили ограничение доступа к сайту Euronews в России
Доступ к материалам издания Euronews в России ограничили на основании требования Генпрокуратуры. Об этом сообщили RT в Роскомнадзоре.
23:07
Глава ФРС: США будет нелегко стабилизировать экономику
Правительству США будет непросто добиться «мягкой посадки» национальной экономики в нынешних условиях, заявил Джером Пауэлл, руководитель Федеральной резервной системы (ФРС) — центробанка США.
23:06
Тренер «Химок» Юран: расширение РПЛ необходимо для развития футбола в России
Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов.
23:03
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews
В России ограничили доступ к сайту Euronews. Об этом свидетельствуют данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам.
23:00
Mundo Deportivo: «Реал Сосьедад» интересуется польским футболистом «Динамо» Шиманьски
Польский полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски может продолжить карьеру в испанском футбольном клуба «Реал Сосьедад».
22:58
Члены Общественного совета при Россотрудничестве обсудили проблему отсутствия сайта у агентства
Члены Общественного совета при Россотрудничестве обсудили в ходе заседания планы работы и ряд проблем, с которыми сталкивается агентство, в том числе проблему с сайтом, который был закрыт в связи с отсутствием финансирования.
22:50
ЕС не планирует новых санкций против России в ближайшую неделю
Евросоюз не планирует вводить новых санкций против России в ближайшую неделю, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
22:39
Игнатьев: ФИФА, УЕФА и CAS забыли, что cпорт находится вне политики
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать Российскому футбольному союзу (РФС) в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей сборной России и Польши за право сыграть на чемпионате мира — 2022.
22:35
Минобороны: в Россию эвакуированы более 62 тысяч жителей Мариуполя
Россия эвакуировала из Мариуполя более 62 тыс. жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
22:31
Журова поддержала идею о введении потолка зарплат для молодых футболистов
Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на предложение о введении потолка зарплат среди молодых российских футболистов.
22:28
Москалькова сообщила о первом состоявшемся обмене пленными между Россией и Украиной
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью журналисту Антону Красовскому в программе «Антонимы» заявила о состоявшемся первом обмене пленными между Россией и Украиной.
22:27
Минобороны России: на Украине 21 марта были открыты 19 гумкоридоров
Россия 21 марта открыла восемь гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, Украина заявила ещё 11 дополнительных маршрутов, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
22:19
Жительница пригорода Мариуполя рассказала, как ведут себя боевики «Азова» в городе
Жительница пригорода Мариуполя рассказала стрингеру RT Андрею Филатову, как боевики нацбатальона «Азов» прикрывались местными жителями.
22:13
Грищук: я не согласен с Карякиным, но у человека есть право высказывать своё мнение
Российский гроссмейстер Александр Грищук прокомментировал решение комиссии по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранить шахматиста Сергея Карякина от соревнований на шесть месяцев за поддержку проведения военной спецоперации на Украине.
22:05
Минобороны России: в портах Украины заблокированы 67 судов из 15 стран
Экипажи 67 судов из 15 государств заблокированы в морских портах Украины из-за опасности мин, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
22:04
Карпов — о дисквалификации Карякина: маразм был бы более очевиден
Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов отреагировал на решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина.
21:56
Депутат Госдумы Нифантьев прокомментировал ситуацию с лекарствами в России
Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев прокомментировал ситуацию с лекарствами в России.
21:56
В Казани рассказали о мерах поддержки бизнеса
В Казани готовят новые меры поддержки бизнеса, которые будут предложены правительству Татарстана после консультаций с предпринимателями и промышленными предприятиями.
21:56
Психолог Леонова дала рекомендации по выходу из стрессовых ситуаций
Системный психолог Алёна Леонова дала рекомендации по выходу из стрессовых ситуаций.
21:53
Гол Панкратова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в столичном дерби обыграл «Динамо» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:51
Зеленский выступил за вынесение возможных компромиссов с Россией на референдум
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью ряду СМИ Украины и Европы выступил за вынесение некоторых возможных компромиссных договорённостей с Россией на референдум.
21:46
Самедов отреагировал на отказ CAS перенести стыковой матч сборной России и Польши
Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отказе Российскому футбольному союзу (РФС) в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей чемпионата мира — 2022 сборной России и Польши.
21:44
Карякин предложил создать новую федерацию шахмат
Российский гроссмейстер Сергей Карякин после решения Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о своей дисквалификации предложил создать новую шахматную организацию.