Le Figaro: французский дипломат предлагает Западу отринуть эмоции и попробовать понять Россию

Нынешняя ситуация на Украине была спровоцировала в том числе нежеланием Запада принимать во внимание обеспокоенность и интересы России, прислушиваться к требованиям Путина и вникать в коллективные исторические эмоции россиян, пишет бывший дипломат времён Жака Ширака Морис Гурдо-Монтань в своей статье для Le Figaro. По его словам, странам Запада теперь нужно сделать всё возможное, чтобы добиться мира.

В Брюсселе прошли разом три саммита: НАТО, ЕС и «Большой семёрки». Они показали единство Запада, но интересы у западных стран разные, пишет в своей статье для Le Figaro бывший дипломатический советник Жака Ширака и бывший посол Франции в России Морис Гурдо-Монтань.

Дело в том, что события на Украине происходят вдали от Соединённых Штатов, у европейских границ. Именно Европа эмоционально на них реагирует, сопереживает. К тому же принятые в отношении России меры действуют на западные страны по-разному.

Впрочем, по словам дипломата, даже после этого саммита Запад находится на грани войны с Россией — он этого не хочет, но так складываются обстоятельства. Он отмечает, что сейчас малейшая ошибка, спровоцированная непонимание, или ложным манёвром, или откровенной провокацией, может привести к столкновению. И он отмечает, что причины этой вероятной войны до сих пор не принимаются лидерами во внимание.

Так, после развала СССР победа демократий над тоталитарным коммунизмом привела к тому, что Запад упустил из виду, что безопасность не должна диктоваться правом победителя или сильнейшего. Так, и в Версальском договоре после Первой мировой войны были проигнорированы интересы побеждённой стороны.

И в случае с Россией её предупреждениям тоже не вняли. Доверие, которое можно было сформировать, превратилось в подозрительность, а потом и недоверие. Президент Путин постепенно стал выступать в роли защитника россиян и собирателя земель русских — как Пётр Первый или Сталин. В итоге влияние приобрели идеи разделения мира англосаксонского и мира континентального, и Россия в этой системе должна была играть роль моста между Европой и Азией.

Сегодня некоторые отрицают, что Россия была унижена после распада СССР. Но автор статьи напоминает, как важно в политике принимать во внимание коллективные эмоции народов. В случае с россиянами это ощущение пребывания в осаде, а также больших жертв, которые им пришлось понести, освобождая страну от татаро-монголов, французов, нацистской Германии. Ничто из этого не было принято во внимание.

«Путин не безумец», — пишет автор статьи. Его не послушали, ни когда он призывал не расширять НАТО на Украину, ни на конференции в Мюнхене в 2007 году, ни в конце 2021 года, когда он представил требования о нейтралитете Украины.

При этом были возможности наладить отношения, но их упустили. Морис Гурдо-Монтань рассказывает, как в конце 2006 года французский президент Жак Ширак на основе выстроенных с Россией отношений доверия отправил его, автора статьи, дипломатом в Москву, чтобы представить России наброски плана, в котором Украина была бы под защитой одновременно и России, и НАТО, и ситуация регулировалась бы Советом Россия — НАТО. В таком случае можно было бы обеспечить Украине независимость и нейтралитет. Как отмечает автор статьи, дипломатический советник Путина, с которым он обсуждал этот план, показал заинтересованность в таком варианте, ведь он помогал бы отрегулировать ситуацию с российским флотом в Севастополе. Но госсекретарь США Кондолиза Райс отвергла идею: «Франция не должна блокировать принятие Украины и Грузии в НАТО».

Хотя принятие Киева и Тбилиси на саммите 2008 года было отложено, принципиальное решение было принято, несмотря на предупреждения России и без предварительного обсуждения с ней. И даже видных американских стратегов вроде Бжезинского и Киссинджера, которые предупреждали, что расширение НАТО — это провокация, никто не послушал.

«И вот мы здесь». Но автор статьи советует сильно не надеяться на санкции и их эффективность. Конечно, отключение России от SWIFT мешает финансовым транзакциям в мире, но тем банкам, что обеспечивают энергопоставки Германии, сделаны послабления. Конечно, из-за заморозки активов Центробанка выросла ключевая ставка и рубль упал в цене. Предприятия уходят, люди остаются без работы. «Но российское население устойчиво и зачастую больше привыкло не к жизни, а к выживанию».

Автор статьи обращает особое внимание на поставки Европой вооружений Украине, ведь это делает её участницей конфликта. «Чего мы хотим? Уничтожить Россию? Это не нацистская Германия», — пишет дипломат. А пока он предлагает сделать всё возможное ради мира. Даже украинский президент Владимир Зеленский стал говорить о нейтралитете Украины. Так что пора задуматься об урегулировании ситуации в Донбассе. Вопрос Крыма будет сложным, но автор статьи напоминает, что в истории есть прецеденты референдумов для подобных случаев, как был в Саарской области.

В процессе поиска мира должны принимать участие и США, ведь именно от них Россия этого ждёт, пребывая в состоянии мировоззрения холодной войны, пишет автор статьи. Франция вместе с Германией могут этому способствовать. Франция — член Совета Безопасности ООН, к тому же у Эммануэля Макрона продолжается диалог с российским президентом. Он говорил о создании новой европейской архитектуры, которая включала бы Россию. По словам автора статьи, сейчас, как никогда, нужна конференция по безопасности, в которой принимали бы участие и НАТО, и Россия, где было бы предусмотрено заключение нового соглашения по контролю над вооружениями.



В многополярном мире нужно искать посредников, пишет автор статьи. Например, сейчас на эту роль претендуют Турция, Индия, Китай. «Война не бывает фатальной. Пора стремиться к миру и строить его», — делает вывод Морис Гурдо-Монтань в своей статье для Le Figaro.