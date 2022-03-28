Grayzone: Запад говорит Москве, что будет бороться с Россией до последнего украинца

США своим отношением к конфликту на Украине показывают Москве, что Запад будет бороться с Россией до последнего украинца, уверен отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман. В интервью порталу The Grayzone эксперт заявил, что для Америки такая политика по существу беззатратна, поскольку ВПК получает деньги от продажи оружия, поэтому Вашингтон рассчитывает на то, чтобы конфликт продолжался как можно дольше.

Соединённые Штаты не только не участвуют ни в каких усилиях по организации переговоров о прекращении боевых действий на Украине, их действия, наоборот, направлены на продолжение конфликта, считает отставной высокопоставленный американский дипломат, занимавший многие руководящие должности, в том числе помощника министра обороны по вопросам международной безопасности, посла США в Саудовской Аравии и директора по делам Китая в Государственном департаменте США, Час Фриман. В интервью порталу The Grayzone он выразил мнение, что Запад, по сути, говорит, что будет бороться с Россией до последнего украинца.

«Мне кажется, всё, что мы делаем, не только не способствует приближению прекращения боевых действий и достижению какого-то компромисса, а, наоборот, направлено на продление войны. Ведь мы оказываем помощь украинскому сопротивлению — что, как я полагаю, является достаточно благородным делом, но что ведёт только к большему числу убитых украинцев, а также убитых русских. Кроме того, наши санкции прямо не привязаны к каким-либо целям. Мы не выставили никаких условий, которые могли бы означать их конец», — считает Час Фриман.

Он отметил, что после окончания холодной войны США включили в свою сферу влияния все страны вплоть до границ России, и Украина, которая после 2014 года уже не была больше нейтральной, не стала исключением. Примерно с 2015 года США начали вооружать и обучать украинцев против России. И именно то, что Украина могла стать членом НАТО, имело прямое отношение к решению русских о военной спецоперации. В результате, как выразился бывший советник Госдепартамента Эллиот Коэн, сегодня на Украине «США и их союзники по НАТО ведут опосредованную прокси-войну с Россией». И данные слова, констатирует Фриман, соответствуют цели американских неоконсерваторов на смену режима в России, а также согласуются с борьбой за достижение этой цели.

«Для США такая политика по существу беззатратна, пока мы не пересекаем какую-то российскую красную черту, которая приведёт к эскалации конфликта уже напрямую против нас. Мы ведём, как сказал профессор Коэн, опосредованную прокси-войну и продаём много оружия. Это радует военно-промышленный комплекс. Мы поддерживаем упорное сопротивление украинцев, которое даёт повод политикам «каркать» по этому поводу во всю глотку. Мы выступаем против официально назначенной нашим врагом России, что заставляет нас чувствовать себя правыми. Так что, с точки зрения тех, кто обладает этими корыстными взглядами на разворачивающийся кризис, — это настоящая «халява», — полагает эксперт.