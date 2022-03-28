Grayzone: Запад говорит Москве, что будет бороться с Россией до последнего украинца
Соединённые Штаты не только не участвуют ни в каких усилиях по организации переговоров о прекращении боевых действий на Украине, их действия, наоборот, направлены на продолжение конфликта, считает отставной высокопоставленный американский дипломат, занимавший многие руководящие должности, в том числе помощника министра обороны по вопросам международной безопасности, посла США в Саудовской Аравии и директора по делам Китая в Государственном департаменте США, Час Фриман. В интервью порталу The Grayzone он выразил мнение, что Запад, по сути, говорит, что будет бороться с Россией до последнего украинца.
«Мне кажется, всё, что мы делаем, не только не способствует приближению прекращения боевых действий и достижению какого-то компромисса, а, наоборот, направлено на продление войны. Ведь мы оказываем помощь украинскому сопротивлению — что, как я полагаю, является достаточно благородным делом, но что ведёт только к большему числу убитых украинцев, а также убитых русских. Кроме того, наши санкции прямо не привязаны к каким-либо целям. Мы не выставили никаких условий, которые могли бы означать их конец», — считает Час Фриман.
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