«К обороне готовы»: ABC News — об учениях НАТО на границе с Белоруссией

Учения НАТО, проходящие сейчас в Польше в считанных километрах от белорусской границы, удалось своими глазами увидеть корреспонденту ABC News. Как поведали журналисту американцы, участвующие в манёврах, они всё ещё надеются, что события на Украине не затронут НАТО, но в случае, если это всё же произойдёт, будут готовы обеспечивать оборону и сдерживание.

Нам предоставили эксклюзивный доступ к войскам НАТО — в том числе и американским, — которые проводят сейчас учения здесь, в Польше, у границы с Белоруссией. С американскими солдатами пообщалась наш корреспондент Марта Рэдиц, которая расскажет о том, какую информацию она сегодня получила от своих источников, и о том, что американские власти теперь подумывают отправить на Украину.

Всего в десяти милях от Белоруссии, самого решительного союзника России, звучит оглушительный грохот огня тяжёлой артиллерии. Сегодня — в тот же день, когда президент Байден заявил, что военное присутствие на восточном фланге НАТО будет увеличено — ABC News предоставили эксклюзивный доступ на совместные учения сил альянса и войск США.

Здесь, в Польше собрались более 2000 военнослужащих наземных, воздушных и морских сил НАТО. Эти учения даже слишком похожи на настоящие военные действия.

МАРТА РЭДИЦ, корреспондент ABC: Эти учения проходят дважды в год, но в этом году всё, конечно же, по-другому. И, как чётко показывают соцопросы, это уже не просто учения, а уже демонстрация силы.

В связи с риском расширения масштабов боевых действий на Украине, а также опасениями Пентагона по поводу того, что Россия будет наносить удары по военным объектам внутри Польши, командир польской бригады сохраняет полную боеготовность.

МАРТА РЭДИЦ: Какова, на ваш взгляд, вероятность нападения России?

ПОЛКОВНИК ПЁТР ФАЙКОВСКИЙ, командир 15-ой мотопехотной бригады наземных сил Польши: Это не знает никто. Мы же ведь думали, что они не ударят по Украине — а теперь видим, что они разрушают города и сжигают людей, это безумие какое-то.

Главная задача НАТО — обеспечить сдерживание и оборону, однако о перспективе непосредственного столкновения здесь задумываются все.

МАРТА РЭДИЦ: Сегодня здесь присутствуют не только польские, но и румынские, британские и хорватские военнослужащие, а также американцы, которые задают такт.

Эти солдаты — из Национальной гвардии Калифорнии, прибывшие сюда для поддержки НАТО вместе с сотнями других американских военных.





МАРТА РЭДИЦ: На то, что происходит сейчас на Украине, тяжело смотреть, правда?





ПОДПОЛКОВНИК ТРЕВОР ФИЛЛИПС, Национальная гвардия сухопутных сил США: Тяжело смотреть, и при этом не иметь возможности ничего сделать, мы ведь из того сорта людей, которые предпочитают прямое действие. Мы сюда приехали под девизом «Вместе мы сильнее», наше кредо — в том, что без поддержки не должна оставаться ни одна страна.

Американцы сохраняют надежду на то, что конфликт не разрастётся до территории НАТО, но подчёркивают: если это всё же произойдёт, и эти учения станут реальностью, они будут готовы.

Дата выхода в эфир 25 марта 2022 года.