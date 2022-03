Times: французские атомные подлодки будут сдерживать Россию в Атлантике

Впервые за последние десятилетия Франция перебросила в Атлантику сразу три своих атомных подлодки для дополнительного сдерживания России, пишет The Times. Французские эксперты полагают, что президент Эммануэль Макрон сделал это по совету главкома Вооружёнными силами Франции генерала Тьерри Буркхарда. При этом четвёртая подлодка была оставлена на базе — вероятно, для обеспечения защиты в случае удара противника, отмечается в статье.

Три французские атомные подводные лодки, оснащённые баллистическими ракетами, были впервые одновременно развёрнуты в Атлантике с момента окончания холодной войны. Президент Франции Эммануэль Макрон пошёл на такие меры «в ответ на бряцание ядерным оружием со стороны России», пишет The Times.



В последний раз сразу три французских атомохода одновременно присутствовали там за десять лет до окончания холодной войны, во время противостояния между США и Советским Союзом из-за размещения ракет средней дальности в Европе, поясняется в статье. Однако сейчас Париж решил вновь усилить своё присутствие в Атлантике — и ещё две из четырёх французских подлодок с баллистическими ракетами класса Triomphant покинули свою базу в Иль-Лонге к югу от Бреста, чтобы присоединиться к той, которая обычно в одиночку постоянно патрулирует просторы Атлантики.



Эти подводные лодки, носящие названия Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant и Le Terrible, эквивалентны четырём британским кораблям класса Vanguard, оснащённым ракетами Trident, сообщается в статье. Каждая из них несёт 16 межконтинентальных ракет M51 французского производства с дальностью действия несколько тысяч километров. При этом миссия французского «дежурства» в Атлантике стартовала в 1972 году и призвана нанести ответный удар в случае атаки противника на Францию.



За время своего патрулирования, которое обычно длится от двух до трёх месяцев, атомоходы не передают никаких сигналов, чтобы обеспечить секретность своего местоположения. Сейчас сразу три атомных подлодки были выведены в море в качестве меры предосторожности, чтобы это послужило одним из способов «сдерживания» в отношении России, подчёркивается в статье. Президент России Владимир Путин привёл российские ядерные силы в повышенную готовность ещё в феврале, после начала спецоперации на Украине, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телевидению, что Россия может применить атомное оружие, если столкнётся с «экзистенциальной» угрозой, пишет The Times.



В ответ на «угрозы со стороны Кремля» Министерство обороны Франции заявило, что Париж предпринимает шаги для урегулирования конфликта вокруг Украины, осудив «агрессивный язык» российского руководства, сообщается в статье. Эксперты по обороне полагают также, что президент Макрон, который одновременно является командующим независимыми силами ядерного сдерживания Франции, принял решение о переброске дополнительных атомных подлодок в Атлантику по совету главнокомандующего Вооружёнными силами Франции генерала Тьерри Буркхарда, поясняет The Times.



По мнению экспертов, решение оставить на базе одну из французских подводных лодок второго поколения, вступивших в строй в период с 1997 по 2010 год, было принято для обеспечения защиты базы в случае удара со стороны противника. Это связано «с риском ядерной или обычной атаки на Иль-Лонге, о которой вряд ли заранее уведомят», — пишет оборонный журнал Air & Cosmos.



В отличие от Великобритании, у которой нет ядерного оружия воздушного базирования, Франция также имеет ядерные крылатые ракеты, которые могут быть запущены по цели с использованием реактивных самолётов Rafale, взлетающих с наземных аэродромов или с авианосца Charles de Gaulle. При этом ни Франция, ни Великобритания десятилетиями не имели ядерных ракет наземного базирования, поясняется в статье.



В 2020 году президент Макрон предложил распространить французский «ядерный зонтик» на другие 26 государств Евросоюза, ни одно из которых не имеет собственного ядерного оружия, подчеркнув, что эрозия «всеобъемлющей системы безопасности», призванной защищать Европу, повлияла и на оборонную стратегию Парижа, поэтому «жизненные интересы Франции теперь имеют европейское измерение», напоминает The Times.



Макрон также подчеркнул, что Франция имеет почти 300 ядерных боеголовок, и это «не позволяет противникам делать ставку на эскалацию, запугивание и шантаж для достижения своих целей», говорится в статье. Эскалация конфликта на Украине усилила давнее стремление Макрона к созданию единых Сил обороны Евросоюза, которые бы действовали автономно от сил Североатлантического альянса во главе с США, заключает The Times.