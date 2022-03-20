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Telegraph: грозит дестабилизировать ЕС — в Варшаве раскритиковали идею Макрона о единой европейской армии

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Создание альтернативы НАТО, которое продвигает французский президент, может «дестабилизировать» ситуацию на континенте. Такое мнение в интервью The Daily Telegraph высказал вице-премьер Польши Пётр Глиньский. При этом он усомнился в готовности Евросоюза участвовать в масштабном конфликте.
Telegraph: грозит дестабилизировать ЕС — в Варшаве раскритиковали идею Макрона о единой европейской армии
AP
Предложение Эммануэля Макрона о создании европейской армии рискует «дестабилизировать» континент. С таким предупреждением в интервью The Daily Telegraph выступил вице-премьер Польши Пётр Глиньский.
 
Комментарии польского политика прозвучали в ответ на новые попытки президента Франции организовать в ЕС собственные вооружённые силы. Макрон хочет, чтобы Европа могла действовать независимо от США и НАТО, и настаивает, что украинский кризис «изменил эпоху» на континенте, поясняет издание.
 
Вместе с тем французский лидер выразил надежду, что российская спецоперация на Украине поможет прояснить стратегическую роль альянса. Он подчеркнул, что не отказывается от своего комментария 2019 года о «смерти мозга» военного блока, но допустил, что нынешний кризис может стать для НАТО «электрошоком», обращает внимание The Daily Telegraph.
 
Однако Глиньский выступил за полную поддержку существующего статус-кво. «Прошло много лет, но она так и не появилась, поэтому я не верю в европейскую армию. Это не очень хорошая идея», — сказал он.
 
«Я предпочитаю НАТО. На мой взгляд, роль США и Великобритании важнее, поэтому [разговоры о европейской армии] не стабилизируют ситуацию», — добавил вице-премьер.
 
Он отверг предположения о том, что брексит помешал Великобритании своевременно отреагировать на украинский кризис. Напротив, по его словам, выход страны из ЕС облегчил формирование «коалиции» между Лондоном, Варшавой и Киевом.
 
На сегодняшний день Польша приняла более 2 млн украинских беженцев, и её гуманитарная помощь, которую Глиньский назвал «организованным чудом», вызвала «одобрение во всём мире». Однако страна по-прежнему находится под санкциями Брюсселя, который обвиняет Варшаву в нарушении демократических прав, подчёркивается в статье.
 
«ЕС не оказывает реальной материальной поддержки. Ведутся разговоры. Даются обещания. Но мы тратим наши деньги. Мы организуем наших людей, и мы пытаемся сделать всё возможное в этой ситуации. А с другой стороны, санкции против Польши, имеющие политическую подоплёку, продолжают действовать», — посетовал вице-премьер.
 
При этом Глиньский выразил опасения, что ЕС не захочет сражаться в случае потенциального расширения конфликта. «Как мы видим на Украине, это [готовность к бою] является наиболее важным фактором. Потому что даже если у вас есть оружие, технологии, вы можете быть очень слабыми, если не способны пожертвовать своей жизнью, защитить свои ценности, свою семью, свой народ. И я не уверен, что современная Европа готова к такому противостоянию», — предположил он. 
 
Кроме того, вице-премьер подверг резкой критике взаимодействие ЕС с Москвой. «Отношения между Европейским союзом, главным образом Германией, и Россией годами были катастрофическими. И мы как часть Европейского союза поплатились за эти отношения и за эту зависимость», — выразил уверенность Глиньский.
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Daily Telegraph Великобритания Европа
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