Das Erste: укрепление восточного фланга НАТО и ядерное сдерживание — Бербок раскрыла детали новой стратегии национальной безопасности ФРГ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок огласила основные принципы новой стратегии национальной безопасности ФРГ, сообщает Das Erste. По словам Бербок, действия России на Украине «сталкивают Германию с новой реальностью в сфере политики безопасности», поэтому страна должна взять на себя больше ответственности в рамках НАТО. Кроме того, Бербок указала на необходимость «обеспечить присутствие» альянса в странах Юго-Восточной Европы и заявила о важности ядерного сдерживания.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок инициировала обсуждение новой стратегии национальной безопасности. Как заявила Бербок, в основу стратегии должна лечь идея «совместной защиты ценностей и интересов», пишет Das Erste.

По словам Бербок, цель новой стратегии состоит в том, чтобы правительство формировало внешнюю политику, держа в руках «выверенный компас ценностей». Глава внешнеполитического ведомства пообещала, что разработка документа будет осуществляться в координации с другими министерствами, фракциями в бундестаге, экспертами и представителями гражданского общества.

Действия России на Украине, считает Бербок, «сталкивают Германию с новой реальностью в сфере политики безопасности». По мнению Бербок, начало российской спецоперации стало «поворотным моментом в геополитике, влекущем за собой серьёзные последствия для европейской безопасности». Поэтому при разработке новой стратегии национальной безопасности Германия должна «думать о безопасности, ориентируясь не на прошлое, а на будущее».

Бербок отметила, что в основу новой стратегии должна лечь «неприкосновенность человеческой жизни», которая, в свою очередь, состоит из трёх элементов: защиты от войны и насилия, «обеспечения права на жизнь» в условиях демократии и «охраны основ жизни человека».

Там, где «война стирает основы жизненного существования», не может быть безопасности, подчеркнула Бербок. «Но и там, где человеческие страдания вызывают последствия изменения климата, голода, бедности и отсутствующего благосостояния, не существует основы для безопасной свободной жизни», — указала она.

Намерение представить стратегию национальной безопасности уже в первый год пребывания у власти закреплено в коалиционном соглашении правительства. Это первый подобный проект в истории ФРГ.

Бербок заявила, что Германия также должна взять на себя больше ответственности в рамках НАТО. По мнению Бербок, украинский кризис «ещё раз показывает, что безопасность зависит от союзнического потенциала НАТО».

При долгосрочном планировании укрепления восточного фланга НАТО и военных учений, ориентированных на новые реалии, необходимо учитывать «тот факт, что вся восточная территория альянса подвергается новой угрозе», отметила Бербок.

Это диктует необходимость «обеспечить присутствие НАТО в странах Юго-Восточной Европы». Кроме того, Бербок указала на важность сохранения надёжности «ядерного сдерживания НАТО». Именно по этой причине, подчеркнула Бербок, правительство Германии решило закупить реактивные самолёты-невидимки F-35, способные доставлять ядерные боеголовки.

Бербок отметила, что правительство Германии также занимается разработкой новой стратегии в отношении Китая. «Нам пришлось резко столкнуться с нашей экономической зависимостью, — сказала она. — Теперь мы чувствуем, что односторонняя экономическая ориентация делает нас уязвимыми».

По словам Бербок, Германия должна стать независимой от импорта ископаемых видов топлива, но не должна при этом попасть в новую зависимость. Бербок подчеркнула: «Конечно, мы также должны вести переговоры с авторитарными режимами. При этом важно то, что мы не позволяем заставить нас молчать, не проглатываем какие-то вещи из-за того, что испытываем зависимость в области экономической или энергетической политики, а занимаем твёрдую позицию, даже когда это трудно», — передаёт Das Erste.