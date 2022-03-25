Представитель МИД КНР: не раскаявшись в своих злодеяниях, «США и НАТО не имеют права назначать себя судьями»

Комментируя слова президента Сербии Александра Вучича о незаконных и аморальных натовских бомбардировках Югославии, представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что такой «акт агрессии» альянса не смогут забыть ни сербы, ни китайцы, ни весь мир. По словам дипломата, у блока, который в годовщину начала бомбардировок провёл экстренный саммит по Украине, «нет права назначать себя судьёй», пока он не раскается «в своих злодеяниях, совершённых в отношении народов Сербии, Ирака, Афганистана и других стран».

На пресс-конференции представителя МИД КНР Ван Вэньбиня 25 марта один из журналистов напомнил о прошедшей годовщине начала натовских бомбардировок Югославии 1999 года. Говоря об этих событиях, в своём интервью президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что спустя 23 года можно отчётливо увидеть, насколько страшными, ошибочными, незаконными и аморальными были тогда действия 19 стран НАТО. По словам лидера, этим странам должно быть стыдно критиковать Россию за её спецоперацию на Украине, ведь у них и в помине нет морали и ценностей, о которых они так много говорят.

Ван Вэньбинь, которого журналист попросил прокомментировать слова Вучича, заявил: «Начиная с 24 марта 1999 года натовские силы во главе с США, грубо нарушив соответствующие международные договорённости и нормы, в обход Совета Безопасности ООН нагло начали бомбардировки суверенной Союзной республики Югославия, которые продлились 78 дней». По словам китайского дипломата, силы НАТО не щадили ни медучреждения, ни памятники культуры, ни жилые дома или школы, бомбардировки унесли жизни тысяч невинных людей, включая трёх журналистов из КНР. Также Ван добавил, что в ходе своей операции НАТО использовали запрещённые международными соглашениями снаряды с обеднённым ураном, что повлекло за собой негативные последствия для здоровья сербского народа и местной экологии.

«Такой акт агрессии со стороны НАТО не смогут забыть сербы, не смогут забыть китайцы, не сможет забыть весь мир. Ровно в 23-ю годовщину натовских бомбардировок Югославии альянс созвал экстренный саммит для обсуждения украинского вопроса, но поразмыслили ли США и другие страны блока о том, из чего в действительности произрастает украинский кризис? Какую ответственность в связи с этим должны взять на себя США и НАТО?» — отметил Ван.

«Не раскаявшись в своих злодеяниях, совершённых в отношении народов Сербии, Ирака, Афганистана и других стран, США и НАТО не имеют ни права, ни статуса назначать себя судьями. Будучи порождением холодной войны, НАТО ради войны и существует и никогда не сможет способствовать укреплению безопасности и спокойствия в мире. Люди, по-настоящему любящие мир и всеми силами способствующие ему, будут во весь голос кричать нет дальнейшему расширению НАТО», — заключил дипломат.