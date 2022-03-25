Bloomberg: ЕС опасается, что Китай поможет России поставками технологичных товаров

Чиновники ЕС подозревают, что Китай готов помочь России обойти санкции, введённые против неё из-за ввода войск на Украину, путём поставок полупроводников и прочих технических компонентов, пишет Bloomberg. Западные чиновники намерены помешать чрезмерному сближению Москвы и Пекина, однако пока не смогли договориться о том, как претворить такую политику в жизнь.

Чиновники ЕС подозревают, что Китай, возможно, готов поставлять России полупроводники и другие технические компоненты и оборудование с целью смягчить влияние санкций, введённых против Москвы в контексте украинского кризиса, пишет Bloomberg.

По словам двух источников агентства, ЕС опасается, что Китай может помочь правительству президента России Владимира Путина выдержать санкционное давление со стороны Европы, США, Великобритании и Японии, учитывая, что Запад уделяет особое внимание запрету на поставки высокотехнологичных компонентов.

Американские чиновники также предупредили, что Пекин может поддержать Путина, притом что потенциальное влияние Китая на ситуацию на Украине стало центральной темой встречи президента США Джо Байдена с его союзниками по НАТО, которая прошла в этот четверг. Участники переговоров договорились о том, что Западу следует помешать чрезмерному сближению Китая с Россией. Вместе с тем, по словам одного дипломата, конкретные методы для решения этой задачи стороны определить не смогли.

При этом и Пекин, и Москва заявили, что никто никого ни о какой помощи не просил, а один европейский чиновник признал, что у ЕС пока нет веских доказательств, которые могли бы подтвердить вышеуказанные опасения.

В то же время Байден заявил, что лидеры НАТО и G7 обсудили создание организации для наблюдения за нарушениями антироссийских санкций. Американский лидер также ясно дал понять, что если Китай поддержит действия Кремля на Украине, то он столкнётся с определёнными последствиями.

Вместе с тем европейские лидеры пытаются понять, каким образом они могут помешать Си Цзиньпину подрывать санкционный режим, не навредив отношениям с Пекином, которые крайне важны для экономики ЕС.

Что же касается Китая, то посол этой страны в США Цинь Ган заявил, что Пекин «предпримет все усилия» для урегулирования конфликта, подчеркнув, что Поднебесная не поставляла «ни оружие, ни боеприпасы» ни одной из сторон.