GT: атаки по всему миру — китайские эксперты нашли доказательства слежки и кражи аккаунтов в соцсетях со стороны АНБ

Как выяснила китайская компания 360, специализирующаяся на кибербезопасности, Агентство национальной безопасности США использует систему Quantum, «самый мощный инструмент по осуществлению кибератак» в своём арсенале, для слежки за аккаунтами в соцсетях, их взлома и кражи данных, сообщает Global Times. Атаки при этом носят универсальный характер, и их целью выступает не только Китай, но и страны, сотрудничающие с Америкой.

Китайские эксперты в сфере кибербезопасности впервые обнаружили «типичное кибероружие», которым пользуется Агентство национальной безопасности (АНБ) США при атаках на КНР, сообщает Global Times.

Как сообщила изданию китайская компания 360, специализирующаяся на кибербезопасности, её специалистам удалось выявить стоящую на вооружении американского ведомства систему Quantum, способную следить за деятельностью аккаунтов в соцсетях и даже красть их.

Согласно докладу экспертов, технология разработана для атак на аккаунты пользователей на популярных западных платформах, вроде Twitter, YouTube или Amazon, но также целями становились и страницы в китайских соцсетях, включая QQ. По словам китайских специалистов, среди данных, украденных АНБ по всему миру, есть сетевые профили, логины и пароли от аккаунтов, личные и рабочие документы, базы данных, электронные письма и записи с камер и микрофонов.

По оценке китайских аналитиков, Quantum — «самый мощный инструмент по осуществлению кибератак» в арсенале АНБ, а также одно из важнейших вооружений разведки в ведении кибервойны. Сама система была основана в 2004 году и включает в себя несколько проектов, названия которых начинаются со слова Quantum, — например, Quantumbot, Quantumhand, Quantumcopper и Quantummackdown.

Как утверждают эксперты, атаки с применением технологии Quantum обычно применялись в три этапа. На первом определялось местоположение цели, на втором велось наблюдение за её аккаунтами и их деятельностью, а на третьем внедрялись бэкдор-программы, которые позволяли захватить аккаунты жертв и украсть их конфиденциальные данные.

«Эти атаки универсальны. Помимо Китая, целями атак со стороны АНБ также стали и многие страны, которые сотрудничают с США», — прокомментировал эксперт, попросивший не называть его имя. Как подчеркнул специалист, подобные атаки, реализуемые по всему миру, не могут осуществляться без масштабного арсенала кибервооружений и ни одна страна не способна выстоять под напором такого наступления.

Китайские эксперты предупреждают, что целями атак США могут становиться военные системы, сервера, связанные с общественной безопасностью, гражданской авиацией, транспортными и банковскими сетями, что поможет Америке оказывать давление на её конкурентов. Ради поддержания своего господства в киберпространстве США, уже располагающие продвинутыми интернет-технологиями и не жалеющие на это средства, задействуют передовые инструменты, вроде Quantum, выдающиеся таланты и силы разведки.

Global Times напоминает, что в начале марта компания 360 предоставила доказательства, что АНБ уже на протяжении десятилетия осуществляет кибератаки в отношении 47 стран и регионов, в том числе КНР, где основными целями выступают правительственные ведомства, компании, занимающиеся передовыми технологиями, и учреждения, связанные с военным сектором.