Спонсируемые Пентагоном биолаборатории на Украине вызывают много вопросов и опасений, пишет в статье для The Unz Review исполнительный директор антивоенной группы Филип Джиральди. Если они действительно причастны к разработке оружия массового поражения, то нарушают «Конвенцию ООН о биологическом оружии» и, следовательно, руководители США являются военными преступниками, считает эксперт.

Американские власти и их «лживая машина пропаганды» искажают суть происходящего на Украине. Они пытаются выставить Россию главной виновницей, игнорируя то, что предшествовало этому конфликту, пишет в статье для портала The Unz Review исполнительный директор антивоенной группы Council for the National Interest Филип Джиральди.

По его словам, Вашингтон долгое время закрывал глаза на опасения Москвы. Американские власти нарушили обещания относительно расширения НАТО на восток, сыграли важную роль в свержении правительства Виктора Януковича, «постоянно демонизировали» Россию, обвиняя её во вмешательстве в президентские выборы, и отказывались обсуждать даже самые разумные требования Владимира Путина.

Мейнстримовые СМИ распространяют явную ложь о том, что Россия «толкает планету к третьей мировой». Но в действительности именно Соединённые Штаты и НАТО создали условия для возможной ядерной катастрофы, подчёркивает Джиральди.

Но, на его взгляд, самая показательная ложь касается 26 биологических лабораторий на Украине, которые финансировались правительством США, в том числе Пентагоном. Белый дом убеждает, что в них не происходит ничего необычного, но Россия придерживается совершенно иной точки зрения.

Между тем история становится всё интереснее. На днях всплыли электронные письма, указывающие на то, что сын американского президента Хантер Байден был причастен к работе этих лабораторий и получал доход от их государственного финансирования.

Скандал вокруг биолабораторий начался после недавнего выступления третьего человека в Госдепартаменте Виктории Нуланд в конгрессе. Она подтвердила, что лаборатории существуют, и добавила, что Украина «обладает химическим и биологическим оружием», напоминает автор статьи.

Американские власти настаивают, что украинские лаборатории, которые курирует Пентагон, используются для «мирных исследований и разработки вакцин». Согласно заявлению посольства США в Киеве, они должны помочь Украине «выявлять и сообщать о вспышках, вызванных опасными патогенами, до того, как они создадут угрозу безопасности или стабильности».

Однако некоторые украинцы относятся к лабораториям с подозрением. Особенно в свете того, что их деятельность носит секретный характер и управляется Пентагоном, а не каким-то гражданским агентством. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров рассказывал, что решение о начале сотрудничества с американцами было принято аппаратом премьер-министра Юлии Тимошенко и впоследствии реализовано при президенте Викторе Ющенко в 2005 году. Но деятельность объектов держалась в тайне. Более того, украинцев не допускали к совместной работе с американцами, обращает внимание Джиральди.

Украинское правительство пыталось противодействовать работе лабораторий, в том числе устраивало беглую проверку в 2010—2012 годах, а в 2013-м направило официальное письмо с требованием об их закрытии. Но новый режим, пришедший к власти после государственного переворота, не возвращался к этому вопросу, отмечает автор статьи.

По его словам, следует понимать, что для защиты от токсинов и патогенов сначала необходимо их создать. Ярким примером тому служит печально известная паника, вызванная распространением сибирской язвы в Америке в 2001 году. Впоследствии исследователи установили, что смертельный штамм был создан в лаборатории биологического оружия армии США в Форт-Детрик.

Нуланд недвусмысленно признала, что на Украине есть биологическое оружие, финансируемое США, когда она выразила обеспокоенность тем, что Россия может захватить одну из лабораторий и попытаться использовать её содержимое. Администрация Байдена, явно смущённая этим заявлением, попыталась изменить ситуацию и отклонить российские предположения о том, что на этих секретных объектах могут разрабатываться биологические патогены, нацеленные на определённые этнические группы.

Но если финансируемые Пентагоном украинские биолаборатории действительно причастны к разработке и распространению ОМП, то они нарушают первую статью «Конвенцию ООН о биологическом оружии». Следовательно, американские лидеры являются военными преступниками и в рамках Нюрнбергских принципов, в создании которых активно участвовал Вашингтон, им грозит смертная казнь, подчёркивает автор статьи.

«Помимо этого, реальное беспокойство сейчас должно вызывать то, что США/НАТО устроят какую-нибудь провокацию, которая закончится призывами к прямому военному вмешательству. Наблюдая за многочисленными ошибками и заметаниями следов Байдена, можно предположить, что нет ничего, на что бы он и Блинкен не пошли — вплоть до начала какой-нибудь, будем надеяться, управляемой войны, — чтобы повысить обваливающийся президентский рейтинг. Теперь послё жёстких заявлений Джо Байдена трудно представить, что он слезет со своего конька, не вступая в какой-то вооружённый конфликт», — заключает Джиральди.