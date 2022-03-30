Fox News: Пентагон не менее 14 лет финансировал биолаборатории на Украине

Начиная с 2007—2008 года Минобороны США занималось исследованиями смертоносных патогенов на территории Украины, сообщает ведущий Fox News Такер Карлсон, ссылаясь на документы, предоставленные бывшим высокопоставленным чиновником США. Как отмечает журналист, по крайней мере часть этих работ была связана с биологическим оружием. По собственному признанию Пентагона, американское финансирование получали 46 украинских лабораторий.

На протяжении месяцев мы встречали в интернете упоминания о финансируемых Соединёнными Штатами биологических лабораториях на Украине, но мы не проглотили наживку, мы ни разу не касались этого в нашей программе и, на самом деле, даже не следили за этой историей: слишком неправдоподобной она казалась. Чего мы уж точно не хотели, так это повторять неверную информацию или распространять настоящие теории заговора, а такие действительно бывают. Итак, мы эту тему не освещали — до того дня, когда заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, отвечающая за войну на Украине, рассказала сенатскому комитету, что на Украине и вправду есть финансируемые США биологические лаборатории и что содержимое этих биолабораторий настолько опасно, что она боится, как бы оно не попало в руки русских.



Это-то и заставило нас публично задать вопрос: «Что?! Почему власти Соединённых Штатов финансируют какие-то биологические исследования на Украине? Для чего?» На нас сразу обрушились крики: «Вы не можете об этом спрашивать!» Но мы можем, потому что мы американские граждане, это наши деньги, это делается от нашего имени. Поэтому мы хотели бы знать.



Администрация Байдена, конечно же, не ответила. Так что мы узнали от отдельного источника очевидную вещь: часть этого — биологическое оружие. Разумеется.



Теперь нам известно больше. На этих выходных наша программа получила от бывшего высокопоставленного американского чиновника ряд документов, из которых видно, что власти США через Пентагон действительно финансировали исследования смертоносных патогенов на Украине. Согласно одному из документов 2007—2008 года, то есть довольно давнишнему, Пентагон одобрил разработку, цитирую, «проекта мультипатогенного картирования», чтобы, помимо прочего, «взять молекулярные сигнатуры патогенов, эндемичных для Украины и переноса штаммов».



Итак, то, о чём мы сообщали в нашей программе, подтвердилось. Пентагон действительно изучает патогены на Украине. Мы до сих пор не знаем точно сути этих исследований. Объяснения, которые они нам дали, смехотворны. Мы не знаем, как давно это делается, но знаем, что не менее 14 лет.



Мы обратились к Пентагону, чтобы узнать, почему Министерство обороны изучало патогены и были ли эти исследования связаны с биологическим оружием. На последний вопрос мы можем с уверенностью ответить, что да, были. Они (власти. — ИноТВ) указали нам на информационный листок, опубликованный Пентагоном почти три недели назад. В этом документе полно лжи, и многие репортёры при Пентагоне послушно повторяли эту ложь, как будто она была правдой.



Информационный листок сообщает нам, что с 2005 года Пентагон потратил 200 миллионов долларов на так называемую «программу совместного снижения опасности» на Украине. Эта программа якобы предназначена для уничтожения биологического оружия советской эпохи. Но погодите-ка! Сколько нужно времени, чтобы уничтожить советское биологическое оружие? И если это действительно единственные смертоносные патогены в лабораториях, зачем нам волноваться, что они попадут к русским? Ведь у русских они и так должны быть. Всё это было совершенно нелогично!



Должны сказать вам, что Пентагон, отвечая на наш запрос, не отрицал существования «мультипатогенного картирования», упомянутого в полученной нами служебной записке. И существование этой служебной записки они также не опровергли.



Мы также заполучили ряд документов от украинских властей. В этих документах перечислены 30 биологических лабораторий на Украине, получавших финансирование от Минобороны США. Согласно этим украинским документам, данные объекты использовали финансирование для исследований, сбора и хранения образцов. Интересно, что Пентагон не отрицал финансирования какого-либо из этих объектов. На самом деле, собственный информационный листок Пентагона гласит, что финансирование от США получали аж 46 украинских лабораторий. 46 лабораторий! Ничего себе!



Кроме того, несколько дней назад нам стало известно, что этим занимались не только госструктуры США: другие люди тоже финансировали это. Имеются в виду некие исследования смертоносных патогенов в украинских лабораториях. Благодаря журналистам The National Pulse, несколько дней назад мы узнали, что личная инвестиционная фирма (сына президента США. — ИноТВ) Хантера Байдена обеспечивала деньгами исследователей, работавших над, цитирую, «изолированием смертоносных патогенов» на Украине. Теперь Daily Mail сообщает, что электронные письма на ноутбуке Хантера Байдена подтверждают правдивость этих сообщений.



Итак, повторюсь, мы не знаем точно, что это значит и куда ведёт. Но спросите себя: знали ли вы в 2014—2015 году, что сын Джо Байдена помогал финансировать некие исследования смертоносных патогенов на Украине? А ведь Украина — не то чтобы центр развития биологии и медицины! Почему Украина? Почему не Германия, почему не Япония? Почему не какая-нибудь страна «первого мира»? Здесь явно что-то происходит, и мы имеем право об этом знать. Извините, но это так.



Дата выхода в эфир 29 марта 2022 года.