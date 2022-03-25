Fox News: лаборатории США на Украине занимались биооружием, и сын Байдена может быть к этому причастен

После того как ведущий Fox News Такер Карлсон привлёк внимание к проблеме биолабораторий на Украине, господствующие американские СМИ обвинили его в распространении «российской дезинформации». Однако, по словам журналиста, ему удалось установить, что лаборатории действительно занимались биологическим оружием. По данным The National Pulse, к некоторым исследованиям причастна фирма Хантера Байдена.

Помните историю с биолабораториями? Это было пару недель назад, с тех пор столько всего произошло. Но пару недель назад Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря, курирующая Украину, упомянула на слушаниях в сенате, что на Украине есть финансируемые США биологические лаборатории. И что бы ни было в этих лабораториях, Нуланд сказала (сенатору США. — ИноТВ) Марко Рубио, что это настолько опасно, что она беспокоится, как бы это не попало не в те руки: пострадают люди!



Посмотрев видео с этим заявлением Нуланд, мы очень удивились. Ничего подобного мы никогда не слышали. Биолаборатории на Украине? Что? Почему? И мы подняли эту тему в эфире. Помимо прочего, мы спросили: «Почему администрация Байдена не обеспечила безопасность содержимого этих лабораторий, каким бы оно ни было, перед тем как русские ввели войска?»



Этот вопрос казался справедливым и, может быть, важным. Но за то, что мы его задали, так называемые журналисты тут же заклеймили нас предателями и агентами Владимира Путина. Нас обвинили в повторении «дискредитированной российской дезинформации» о существовании биологического оружия на Украине. Они это знали, потому что пиарщики Пентагона предоставили им, цитирую, «перечень фактов», в котором именно это и говорилось. Так что они, по своему обыкновению, послушно прочитали, что им следует говорить.



Мы, на самом деле, даже не упоминали биооружие. Мы только процитировали, что сказала сенату Виктория Нуланд, и спросили, что это значит. Всё это было так нелепо! Но опыт заставил нас задуматься: в чём же правда? По какой именно причине мы оплачиваем биолаборатории не где-нибудь, а на Украине? Как долго это продолжалось, и в чём была цель?



Итак, мы стали выяснять. И выяснили! Недавно мы побеседовали с человеком, знающим ответ на этот вопрос. С человеком, лично и непосредственно осведомлённым на эту тему. Оказалось, что наше государство на протяжении некоторого времени финансировало на Украине биолаборатории, занимающиеся, помимо прочего, исследованиями в области биологического оружия. Это не теория заговора, это правда.



Почему же власти США делают это на Украине? Ответ: потому что никто не хочет проводить исследования биологического оружия в нашей стране. Слишком опасно и слишком непопулярно. Десятки лет власти США работали над биооружием в таких местах, как Форт-Детрик в негустонаселённой части Мэриленда, или под землёй, на армейском Дагуэйском испытательном полигоне недалеко от Солт-Лейк-Сити. Но после ряда несчастных случаев и скандалов государство решило перенести исследования биооружия за рубеж.



Украина, наряду с другими странами, подходила для этого идеально. Поскольку Украина не демократия, украинское правительство может проводить на своей территории столько исследований в области биооружия, сколько пожелает! Простые украинцы ничего с этим не смогут поделать. Такова правда.



Мы не шокированы тем, что наше государство лжёт об этом: программа биооружия по определению вопрос национальной безопасности. Так что полной прозрачности ждать не приходится. Это нормально. Шокирует нас то, что администрация Байдена готова объявить любого, кто потребует от неё ответов, агентом враждебной иностранной державы. «Убирайся с дороги, или мы обвиним тебя в государственной измене!»



Это уж слишком. Но так они работают. Не только Белый дом, но и подхалимы в СМИ, действующие по его указке. Американских граждан называют предателями за то, что они говорят правду. Неудивительно, что некоторые республиканцы на выборных должностях подчиняются им: боятся.



Но здесь есть и нечто большее. Насколько большее, мы точно не знаем. The National Pulse сегодня сообщает, что, по-видимому, частная инвестиционная фирма, управляемая (сыном президента США. — ИноТВ) Хантером Байденом, финансировала некоторые исследования патогенов в этих биолабораториях. В чём суть этой истории, мы точно не знаем. Но мы знаем, что справедливо было бы спросить, что это значит. Почему же нет? Если вы спрашиваете об этом, вы не «агент России», повторяющий «дискредитированные аргументы Путина», а хороший гражданин. Так что мы будем и дальше спрашивать. Надеемся, что не только мы.



Дата выхода в эфир 24 марта 2021 года.