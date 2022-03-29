Intercept: украинский конфликт продемонстрировал появление постамериканского мира

После начала украинского конфликта часть стран Азии, Африки и Латинской Америки неожиданно для США избрали нейтральный путь, отказавшись вставать на чью-либо сторону, пишет The Intercept. Эти государства не стали примыкать к тому или иному блоку, как им приходилось делать во время холодной войны, вместо этого мы сейчас наблюдаем появление подлинно постамериканского мира, говорится в статье.

В конце 1990-х, когда мировое господство США ещё казалось непобедимым, сингапурский дипломат и учёный Кишор Махбубани поднял вопрос о том, может ли поднимающаяся Азия в ближайшем будущем встать на пути американской гегемонии, пишет The Intercept.

Суть аргумента Махбубани, изложенного в его книге 1998 года с провокационным названием «Могут ли азиаты думать?», заключалась в том, что западные элиты, в то время довольные своей победой в холодной войне, слишком привыкли диктовать остальному миру рамки законных дебатов и разумной политики.



По словам Махбубани, этому надменному отношению, существовавшему с колониальных времён, пришёл конец. У азиатов и других незападных народов были свои представления о том, как следует управлять миром, а вскоре у них найдутся силы эти представления реализовать.



И вот прошло несколько десятилетий, и украинский конфликт показал, насколько прав был Махбубани. Несмотря на запугивание американских политиков, принуждающих страны выбрать сторону в этом конфликте, всё больше стран Азии, Африки и Латинской Америки избирают нейтральный путь.



Китай, Индия, Бразилия, Турция, Индонезия, Южная Африка и даже Мексика остались в стороне, сопротивляясь призывам дипломатически изолировать Россию или присоединиться к кампании по санкциям против её экономики.



Азиатские компании остались в России, несмотря на массовый исход их западных коллег. Тем временем в Организации Объединённых Наций группа африканских государств, в том числе Южная Африка, воздержались от принятия резолюций, направленных на изоляцию Владимира Путина за ввод российских войск на Украину.



Нейтральная позиция этих стран, очевидно, стала шоком для многих западных элит, давно привыкших указывать другим странам, какую геополитическую позицию они должны занимать.



«Иными словами, тот способ, с помощью которого во время и после холодной войны Запад заручался поддержкой в качестве единственной сверхдержавы, больше не эффективен», — говорится в статье.



Индия стала лучшим примером того, как позиция корыстного нейтралитета застала элиту США врасплох.



Ричард Хаас, глава Совета по международным отношениям, представляющий собой образец внешнеполитического истеблишмента США, осудил Индию за её нейтральную позицию.



«Хаас, по-видимому, не осознавая своего покровительственного тона, сказал: отказ Индии выступить против России доказывает, что страна с населением 1,2 миллиарда человек «по-прежнему не готова возложить на себя обязанности крупной державы и быть надёжным партнёром», — отмечает The Intercept.



Президент Джо Байден аналогичным образом раскритиковал Индию за неоднозначную реакцию на действия России по сравнению с реакцией стран ЕС и Японии, которые дружно встали на сторону Украины.



Американские лидеры давно надеялись на то, что Индия будет готова стать партнёром и будет помогать США сдерживать Китай, выступая за поддерживаемый Америкой либеральный порядок.



Как оказалось, у Индии есть свои интересы. Эта страна — крупный покупатель российских вооружений и энергоносителей. Отношения с Москвой у неё налажены ещё со времён холодной войны. Если отбросить в сторону мораль, то есть конкретные, материальные причины, по которым индийцы не хотели бы жертвовать этими связями только для того, чтобы заслужить похвалу в Вашингтоне.



Как и у Индии, у африканских стран, разумеется, также есть свои собственные интересы, отличные от интересов Соединённых Штатов. Многие из них имеют хорошие отношения с Россией. Они наладили важные экономические и политические связи с правительством Путина.



Ирония независимого, нейтрального мирового порядка, возникающего прямо сейчас в противовес США, заключается в том, что американская позиция в отношении украинского конфликта основана на «сильных моральных аргументах», говорится в статье. Как утверждает The Intercept, лидеры США правы, критикуя Россию за ввод войск в суверенную страну. Однако после десятилетий агрессии и злоупотреблений со стороны самой Америки большая часть мира, похоже, пришла к выводу, что авторитет Соединённых Штатов по таким вопросам иссяк.



Страны не стали примыкать к тому или иному блоку, как им приходилось делать во время холодной войны, вместо этого мы наблюдаем появление подлинно постамериканского мира.



Многие из стран, которые в настоящее время открыто проявляют неуважение к США, в том числе стремящиеся стать великими державами Индия и Китай, сами имеют историю серьёзных нарушений прав человека. Однако маловероятно, что они когда-либо вернутся к своей прежней роли просителей или последователей Запада.



Много лет назад Махбубани, сингапурский дипломат и писатель, уже видел очертания этого мира, который теперь ясно предстаёт перед глазами.



Смесь из ошибок и неизбежностей вела Запад к упадку, а вместе с ним в упадок пришли и многие ценности, которые он породил.



«Хорошо это или плохо, что бы ни случилось дальше, это будет полный разрыв с последними несколькими веками западной гегемонии не только в политике, но и в культуре и идеях», — подытоживает The Intercept.