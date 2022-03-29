N-TV: «никаких квот» — страны ЕС не хотят брать на себя обязательства по приёму украинских беженцев

Страны ЕС не могут договориться о распределении беженцев с Украины, пишет N-TV. В частности, Германия настаивает на введении обязательных квот. Между тем, в Брюсселе подчёркнуто избегают слов о квотах и не говорят про принцип обязательности.

Среди стран ЕС по-прежнему нет единства в вопросе политики в отношении беженцев с Украины, пишет N-TV. В частности, глава МВД ФРГ Нэнси Фезер пожаловалась, что в вопросе распределения беженцев по странам нет принципа обязательности.

Как пишет издание, Еврокомиссия предложила принцип добровольного принятия украинских беженцев. При этом будут учитываться такие факторы, как количество уже принятых беженцев, общее число всех поступивших запросов на убежище за прошлый год и численность населения принимающей страны.

Согласно таким расчётам, на данный момент наибольшее бремя приёма беженцев лежит на Польше, Чехии и Австрии, Германия же находится на восьмом месте. По словам Нэнси Фезер, подобная формула приемлема, однако распределение беженцев должно носить обязательный характер. При этом в Брюсселе сознательно избегают слов о «квотах» по беженцам, отмечает N-TV. «Мы не работаем в направлении каких-либо квот или какого-либо распределения мигрантов», — приводит издание слова еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.

N-TV напоминает, что страны ЕС не могут договориться о распределении беженцев ещё с миграционного кризиса 2015 года. Тогда против квот на беженцев активно выступали такие государства, как Польша и Венгрия, а основными сторонниками распределения были Греция и Италия, а также Германия и страны Северной Европы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и теперь отметил, что в вопросе распределения беженцев нужно руководствоваться принципом европейской солидарности.

Как сообщает издание, на данный момент в Германию прибыло примерно 272 тыс. беженцев с Украины. Наиболее затронутой страной остаётся Польша: там находится около 2,3 млн беженцев.