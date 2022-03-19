Анджелина Джоли: надо искать пути предотвращения конфликтов, чтобы облегчить судьбу беженцев

Хотя трагедия украинских беженцев ужасает и заставляет многих искренне им сопереживать, миру не стоит забывать о многих других кризисах, из-за которых миллионы людей потеряли свой кров, заявила в интервью NBC News спецпредставитель Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Анджелина Джоли. По её словам, люди могут помочь беженцам, просто думая о них как о людях и сочувствуя им, что само по себе способно привести к переменам.

Бегущие с Украины миллионы беженцев лишь пополняют ряды миллионов людей, лишённых крова в зонах боевых действий по всему миру. Мне удалось взять интервью у Анджелины Джоли, которая продолжает работу над тем, чтобы донести до мира весть о других чрезвычайных ситуациях, связанных с беженцами, которые оказывают влияние на миллионы людей.

Учитывая, что с Украины в соседние страны направляется поток беженцев численностью в более чем три миллиона человек, кризиса там не избежать.

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ, спецпредставитель Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН: Я бы сказала, что мы все с ужасом наблюдаем за происходящим там.

В качестве спецпредставителя Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН Анджелина Джоли не понаслышке знает, к чему ведут конфликты. При этом, учитывая, что она — матерь шестерых детей, сопереживать ей совсем не трудно.

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ: И когда ты просыпаешься утром, единственное, что тебя беспокоит — так это то, как сделать так, чтобы с твоими детьми всё было хорошо. Сделала ли ты достаточно, чтобы у них всё было хорошо? И только посмотрите на выражение лица этой матери, которая только что пересекла границу: она внезапно поняла, что не имеет ни малейшего представления, чем она будет кормить своего ребёнка и как его защищать. Кров, еда, будущее.

Понять их нетрудно.

Джоли приняла участие более чем в 60 полевых миссиях: она встречалась с беженцами от Конго до Афганистана, а в последнее время — в Йемене.

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ: Я была в Йемене буквально десять дней назад. Кризису там уже восемь лет. Сирия длилась одиннадцать лет. Это затянувшиеся и забытые кризисы, где люди получают всё меньше и меньше помощи. Мы должны найти способы сделать так, чтобы конфликты не мешали людям возвращаться к развитию своего общества и культуры.

Возможно, американцы примеривают на себя участь украинцев, потому что они смотрят на эти лица как в зеркало. Джоли же надеется, что мы не забыли и о более чем 80 миллионах других несчастных по всему миру, вынужденных покинуть свой дом.

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ: Некоторых людей этот конфликт впервые склонил к тому, чтобы отслеживать там ситуацию и вникать в неё. Так что он поможет им лучше понимать проблемы беженцев и конфликтов. Я бы хотела лишь призвать открыться и глубоко сопереживать тем людям, которым очень больно. Помнить о женщинах в Афганистане, людях в Конго. Просто мыслить друг о друге как о людях, знать о том, что они переживают и не забывать об этом — это одна из самых важных вещей, которые мы можем сделать.

Это коллективное участие может привести к переменам.

Дата выхода в эфир 18 марта 2022 года.