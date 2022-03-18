Корреспондент NYT: Европа обращается с украинцами куда бережнее, чем с беженцами из других регионов

Беженцы с Украины получают в европейских странах гораздо более тёплый приём, чем жители других регионов, искавшие в Европе спасения от многочисленных конфликтов в последние годы, заявил в интервью CBS News корреспондент The New York Times Джеффри Геттлман. Как отметил журналист, эту разницу можно было наблюдать в том числе на примере африканцев, которые пытались покинуть Украину одновременно с коренным населением, а значит, причиной этого феномена может как минимум отчасти быть расизм.

Но среди беженцев, которые пытаются спастись от конфликта между Россией и Украиной, с распростёртыми объятьями встречают далеко не всех.

В одном из свежих материалов The New York Times сравнили, что пришлось пережить при пересечении польской границы украинке и африканцу. Ранее я побеседовала с одним из авторов этой статьи — иностранным корреспондентом NYT Джеффри Геттлманом. Я расспросила его о том, как обращаются с беженцами, которые оказываются в зоне таких конфликтов.

ДЖЕФФРИ ГЕТТЛМАН, корреспондент The New York Times: Если говорить о том, как мир обращается с беженцами из этих регионов, как Европа и Запад воспринимает людей, которые бегут от разных других конфликтов, становится понятно, что уровень участия уже другой. Именно это мы и выяснили: мы нашли двух людей, которые приехали в Европу абсолютно одновременно, они находились в этой стране одно и то же количество времени. Но при этом одного из этих людей избили пограничники, а затем его бросили посреди леса — по сути, оставили умирать от холода и голода. А вот со вторым человеком, женщиной, обращались как с королевой: обеспечили все её потребности, поселили в чужом доме, готовили ей еду, обслуживали её, пристроили всех её братьев и сестёр в школы.





Из-за этого возникает множество вопросов. Это всё-таки расизм? Может быть, дело в том, что мы просто не отождествляем себя с людьми, приезжающими издалека? Для Польши Украина — это ближайший сосед, и этот конфликт для поляков очень реален, он их пугает, ведь все эти бомбёжки от их повседневного быта отделяют лишь считаные мили. В общем, здесь явно работает целая комбинация факторов, но обращаемся мы с беженцами по-разному.





Европа крайне жёстко вела себя с очень многими людьми, спасающимися от конфликтов в других регионах: европейцы останавливали их лодки прямо в открытом море, они закрыли свои двери для людей, которые отчаянно хотели к ним попасть, пытаясь найти место, где не так опасно. Теперь же мы видим, что «переварить» и принять всех этих людей Европа вполне в состоянии — ведь Польша приняла почти два миллиона украинских беженцев за какие-то две с половиной недели.





Поэтому вопрос в том, могли ли они так же поступить и с другими и почему не стали? Откуда такая разница в том, как обращаются с людьми?

Дата выхода в эфир 16 марта 2022 года.