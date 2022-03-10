Breitbat: американская ведущая объяснила симпатию запада к украинским беженцам их европейской внешностью

Ведущая MSNBC Джой Рейд сравнила действия Запада в отношении кризиса на Украине, где в основном проживают люди европейской внешности, исповедующие христианство, с Йеменом и другими странами Африки и Ближнего Востока. По её мнению, мир уделяет событиям на Украине столько внимания, потому что это происходит в Европе и западные страны испытывают гораздо большую культурно-религиозную общность с жителями этой страны, сообщает Breitbat. В ответ многие комментаторы этого издания назвали подобные сравнения «расизмом».

Ведущая телеканала MSNBC Джой Рейд в программе The ReidOut задалась вопросом о том, почему некоторые конфликты и люди кажутся на Западе «более важными», чем другие, и почему некоторых беженцев встречают там с распростёртыми объятиями, в отличие от других. В качестве примера она сравнила вооружённый конфликт в Йемене, который не утихает уже в течение нескольких лет, и ситуацию на Украине, пишет Breitbat.



Рейд предположила, что западный мир уделяет столько внимания российской спецоперации на Украине, потому что в этой стране в основном проживают люди европейской внешности, исповедующие христианство — в отличие от многих стран Африки, Азии и Ближнего Востока, откуда в результате различных конфликтов также пытаются уехать тысячи беженцев. Однако к ним никто не проявляет такого сочувствия и заботы на Западе, констатировала американская журналистка.



«Пока мир наблюдает за ситуацией на Украине, почти в четырёх тысячах миль от нас, другой кризис, о котором в США почти не говорят, продолжает усугубляться. И я имею в виду войну в Йемене, — пояснила телеведущая. — К йеменцам не проявляют такого же сочувствия, как к украинцам. Мы не видим, чтобы мировые компании, корпорации, например Airbnb и Netflix, заняли чёткую позицию».



По мнению Рейд, необходимо извлечь из этого урок, сообщает Breitbat. Это не означает, что никого не должна тревожить судьба Украины — однако было бы справедливо в равной степени сопереживать и оказывать помощь также жителям Азии, Африке и Ближнему Востоку, подчеркнула она.



«Давайте посмотрим правде в глаза: мир уделяет этим событиям столько внимания, потому что всё происходит в Европе. Если бы это происходило где-либо ещё, разве мы увидели бы такой же шквал поддержки и сострадания? И нам даже не нужно задаваться вопросом, была бы реакция мировой общественности такой же, если бы Россия начала спецоперацию в стране, жители которой не были бы белыми и не исповедовали бы в основном христианство», — заявила ведущая MSNBC.



Это поучительный момент для СМИ, отметила Рейд: «Мы не боимся критиковать собственную отрасль. Нам в западных СМИ нужно заняться тщательным самоанализом, чтобы понять, почему некоторые конфликты и люди кажутся нам более важными, чем другие, и почему некоторых беженцев встречают с распростёртыми объятиями, а других — нет».



Комментарии читателей на сайте Breitbat:



Waterwillows: Правда, что ли? А почему тогда ТЫ этим не занимаешься? Ой, стрелки перевожу. Давай, направь всё своё внимание на Африку и сделай там что-то полезное. Это будет эффективнее, чем жаловаться целыми днями и не делать ничего полезного для собственной культуры и народа.



BeenThereDoneThat-GotTheTat: Рейд так увязла в собственном расизме, что не видит мира вокруг.



Gus Seals: А вот это уже настоящий расизм.



Haynakutalaga: Мы любим белых христиан, что в этом плохого?



Chamber Pot: Какая жутко неприятная женщина. Из-за таких, как она, Трамп и вернётся — эта постоянная фиксация на расе претит обычным американцам, какого бы цвета их кожа ни была.