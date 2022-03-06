Американский полковник: ВСУ использует тактику исламистов, прикрываясь мирными жителями

Украинские военные прибегают к методам ближневосточных экстремистов и используют гражданских в качестве живого щита. Такое мнение в эфире Fox Business высказал экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, Зеленскому необходимо признать «неизбежность» разгрома ВСУ и принять условия Москвы, чтобы не подвергать «огромное количество своего населения ненужному риску».

Украинские военные используют в городах тактику исламистов, в то время как российские войска, напротив, стараются не повредить инфраструктуру. Такое мнение в эфире Fox News высказал экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинские войска укрываются в населённых пунктах, потому что у них отсутствует мобильность, нет ПВО, нет прикрытия с воздуха, нет материально-технической инфраструктуры. Теперь они смешиваются с мирным населением», — заявил отставной военный.

«Мы видели подобное на Ближнем Востоке. Когда мы разбивали исламистов, они бежали в города, использовали людей, гражданских, в качестве живого щита и пытались избежать уничтожения. И я думаю, что именно это и происходит сегодня: украинская армия использует население, чтобы избежать разгрома», — выразил уверенность Макгрегор.

В то же время Владимир Путин «прилагает все усилия», чтобы большая часть Украины осталась нетронутой. Более того, в первые дни спецоперации российская армия действовала даже «слишком мягко», полагает полковник.

«Откровенно говоря, на удивление мало повреждений. Ущерб гораздо меньше того, что мы нанесли Ираку, когда вводили туда войска в 91-м, а потом и в 2003-м», — обратил внимание Макгрегор.

Он также высказал мнение, что окружение и поражение ВСУ является «неизбежным». По его мнению, президент Зеленский пытается отсрочить этот исход, возлагая надежду на помощь США, несмотря на то что Байден уже заявил, что не станет отправлять на Украину американских солдат.

На взгляд полковника, дальнейшее развитие ситуации зависит от поведения Зеленского. «Русские дали предельно ясно понять, что им нужна нейтральная Украина. Всё могло бы закончиться несколько дней назад, если бы он с этим согласился», — заявил он.

При этом Макгрегор не стал скрывать своего негативного отношения к украинскому президенту. «На мой взгляд, Зеленский — марионетка, и он подвергает огромное количество своего населения ненужному риску», — подчеркнул он.

Ведущий телеканала попытался убедить гостя, что украинский президент ведёт себя как «герой», но полковник не согласился с такой оценкой. «Я не вижу ничего героического в этом человеке и думаю, что самое героическое, что он может сделать прямо сейчас, — это смириться с реальностью», — отметил он.

«Нейтральная Украина — это не плохо. Она устроила бы и нас, и Россию. Она стала бы буфером, который, откровенно говоря, нужен обеим сторонам. Но я думаю, ему велели тянуть время, и это трагедия для людей, которым приходится всё это переживать», — заключил Макгрегор.