Focus: украинский кризис грозит ЕС очередным спором о распределении беженцев

Украину уже покинули почти 4 млн беженцев, и теперь Евросоюзу грозит очередной спор о том, как распределить этот огромный поток людей между европейскими странами. Как сообщает немецкий журнал Focus, Германия и Польша обратились в Еврокомиссию со срочным призывом о помощи. Между тем, реформирование общей политики предоставления убежища блокируется в ЕС уже на протяжении многих лет.

Европейскому союзу грозит новый спор о распределении огромного потока беженцев с Украины, сообщает немецкий журнал Focus. Германия и Польша обратились в Еврокомиссию ЕС со срочным призывом о помощи.

В частности, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призывает ввести квоты на распределение беженцев внутри Европы. Однако еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон уже отклонила подобные требования.

По данным ООН, с начала российской спецоперации Украину уже покинули свыше 3,8 млн украинцев из более чем 44 млн. В одну только Польшу прибыло более 2 млн человек, а в Германии, по данным Министерства внутренних дел, зарегистрировано около 267 тыс. беженцев.

«Можно с уверенностью сказать, что наши страны сейчас прилагают основную часть усилий, чтобы принять людей с Украины и предоставить им защиту, — говорится в письме Фезер и её польского коллеги Мариуша Каминьского в Еврокомиссию. — Очевидно, что наших ресурсов и возможностей приёма не хватит, чтобы справиться с растущим притоком людей». В этот понедельник в Брюсселе проходит встреча европейских представителей — это второе кризисное совещание министров внутренних дел, созванное в кратчайшие сроки после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля, отмечает Focus.

Согласно заявлению Фезер, она рассчитывает на «сильное руководство, прагматичные решения и всестороннюю поддержку особенно обременённым соседним с Украиной государствам». По её мнению, Еврокомиссия должна будет сыграть в этом вопросе центральную роль. Также Фезер отметила, что Евросоюзу удалось достичь «исторической солидарности» и что все страны ЕС обеспечили не обременённую излишней бюрократией, быструю защиту беженцев. «Теперь должен последовать второй шаг: справедливое распределение по всему ЕС», — подчеркнула она.

Как напоминает издание, в начале марта страны ЕС приняли решение предоставить защиту всем украинцам быстро и без бюрократии. Однако большое количество беженцев создаёт проблемы для Евросоюза. Фезер и Каминьский в своём обращении пишут, что быстрые решения на европейском уровне срочно необходимы.

Нужно расширить сотрудничество для доставки беженцев в те страны ЕС, которые готовы их принять. Платформа солидарности, созданная Еврокомиссией, должна помочь организовать процесс. Беженцы, не имеющие конкретного места назначения, должны быть проинформированы о странах со свободными возможностями для их приёма.

Фезер и Каминьский призывают все страны ЕС принять беженцев с Украины. Дискуссия об обязательном распределении беженцев уже глубоко разделила страны ЕС после большого миграционного движения в 2015—2016 годах. Между тем, реформирование общей политики предоставления убежища и миграционного урегулирования блокируется уже много лет, подчёркивает Focus.

Что касается расходов на размещение беженцев и их содержание, в письме говорится: «Наши финансовые потребности уже составляют несколько миллиардов евро, и дополнительная поддержка необходима немедленно». Еврокомиссия должна работать над простыми и гибкими вариантами финансирования, покрывающими хотя бы часть расходов. Это может быть единовременная выплата в размере €1 тыс. на каждого беженца в течение первых шести месяцев. По последним оценкам, расходы польского государства за этот период составят не менее €2,2 млрд.

Это один из вопросов, для обсуждения которого представители стран Евросоюза собрались в понедельник в Брюсселе. На повестке дня стоит вопрос о том, как можно поддержать финансово и материально те государства ЕС, которые принимают беженцев. Дальнейшие перемещения беженцев после их прибытия в страну ЕС также должны координироваться между странами. Кроме того, обсуждается поддержка Молдавии, куда уже прибыло много беженцев, а также контроль на внешних границах ЕС и вопросы безопасности, сообщает немецкий журнал Focus.