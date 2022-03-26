CNN: на фоне Украины США и Польша забыли о прежних разногласиях

Президент США Джо Байден отправился в Польшу, где выступил перед американскими военнослужащими, а также собирается встретиться с украинскими беженцами, так как он стремится глубже понять ситуацию на местах и сделать акцент на гуманитарном аспекте конфликта, передаёт CNN. При этом, как отмечает канал, события на Украине привели к серьёзному потеплению отношений между США и Польшей, учитывая ту помощь, которую Вашингтон ныне оказывает Варшаве.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Вопрос в том, кто победит: победят ли демократии и те ценности, которые мы все разделяем, или же победят автократии. Вот что сейчас стоит на кону.

Вдобавок к этой масштабной речи перед военнослужащим США в субботу Байден также пообщается с президентом Польши Анджеем Дудой и встретится с украинскими беженцами после того, как он выделил более миллиарда долларов на оказание им гуманитарной помощи. Кевин Липтак сопровождает президента, и он выходит с нами на прямую связь из Варшавы, Польша. Он расскажет нам, какие на сегодня планы у американского лидера. Кевин?

КЕВИН ЛИПТАК, корреспондент CNN в Белом доме: Президент действительно хочет выделить гуманитарный аспект как текущего конфликта на Украине, так и решений, которые сейчас принимаются в Вашингтоне и обсуждались в Брюсселе ранее на этой неделе. Он хочет рассмотреть происходящее здесь в больших подробностях. Вчера он отправился в город на юго-востоке Польши где-то в 60 милях от украинской границы. При этом как только он там приземлился, стало очевидно то, какую целенаправленную политику ведут здесь США: во время рулёжки борт номер один проехал прямо мимо батарей ракетных комплексов Patriot и бронетранспортёров, которые Польше поставили США как для сдерживания, так и для успокоения.

Когда президент Байден встречался с американскими военными, он заявил, что хотел бы посетить саму Украину, но не смог этого сделать по соображениям безопасности. При этом он хотел подробнее изучить обстановку на месте событий. И это видно, учитывая, что президент встретится с беженцами в Варшаве — ведь Польша стала одной из стран, куда главным образом бегут люди от насилия на Украине.

Всего в эту страну прибыло 2,2 миллиона украинцев. Вчера президент Анджей Дуда заявил, что их приняли как гостей. При этом он упомянул, что эти беженцы испытывают серьёзные моральные страдания — принимая во внимание, через что они прошли, пока бежали от боевых действий. Вчера глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявила, что в ближайший месяц количество бегущих с Украины людей превысит число сирийцев, покинувших свою страну за всё время боевых действий. Это высказывание очень красноречиво говорит о масштабах кризиса, который разворачивается на наших глазах.

Сегодня президент проведёт двусторонние переговоры с президентом Дудой. При этом конфликт на Украине лишь подчёркивает то, насколько сильно сблизились США и Польша. А ведь раньше администрация США в определённой степени третировала администрацию Дуды: когда-то президент Байден упоминал Польшу в одном ряду с такими странами, как Венгрия и Белоруссия, говоря о расцвете авторитарных режимов в мире. Сторонников Дуды тогда это несколько оскорбило.

При этом напомню: президент Дуда был большим сторонником Трампа. Когда Трамп разбирался со многими этими проблемами, Дуда заявил, что собирается назвать базу, о которой он говорил как о способе упрочить постоянное присутствие американских военных, в честь американского лидера. От этой мысли в итоге отказались, однако в этой идее заложены вопросы защиты и успокоения — они будут предметом переговоров, которые лидеры будут сегодня вести. Пола?

Спасибо большое. С нами был Кевин Липтак.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 26 марта 2022 года.