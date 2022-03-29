Focus: из-за украинского кризиса и роста цен немцы всё менее охотно ходят за покупками

Немцы крайне обеспокоены украинским кризисом и связанным с ним ростом цен на энергоносители и продукты питания, пишет немецкий журнал Focus. По данным института исследования рынка GfK, покупательная способность потребителей в Германии тает, а вместе с ней падает склонность к совершению покупок и ожидания граждан в отношении собственных доходов и развития экономики.

Ситуация на Украине и значительно растущие цены на энергоносители и продукты питания оказывают сильное влияние на потребительские настроения немецких граждан, пишет журнал Focus.

Так называемый потребительский климат в апреле упадёт на семь единиц до минус 15,5 пункта, объявил институт исследования рынка GfK во вторник. В марте прогноз по доходам немцев упал до самого низкого уровня с января 2009 года, то есть со времён финансового кризиса.

Из-за резкого роста цен на газ, отопление и бензин потребители увидели, что их покупательная способность тает, объяснил эксперт GfK Рольф Бюркль. Согласно опросу, девять из десяти немцев были крайне обеспокоены или сильно обеспокоены резким ростом цен. В случае с продуктами питания доля встревоженных ситуацией людей в стране составила 80%.

«Устойчивое восстановление потребительского климата возможно только при условии быстрого достижения перемирия и последующих мирных переговоров», — пояснил Бюркль. Тогда немецкая экономика снова внесёт важный вклад в общее экономическое развитие благодаря снижению неопределённости, «и ослабление ограничений, связанных с пандемией, также сможет оказать свой положительный эффект».

Как и ожидания потребителей в отношении доходов, снизились и их ожидания в том, что касается дальнейшего развития экономики. В частности, они увидели растущую опасность для немецкой экономики, пояснил Бюркль. Санкции, высокие цены на энергоносители и прерванные цепочки поставок привели к резкому росту риска рецессии. Таким образом, эти факторы риска «явно затмили» положительные импульсы, которые можно было бы ожидать от смягчения коронавирусных ограничений.

Склонность немцев к совершению покупок пока снизилась незначительно. Однако Бюркль оценивает ситуацию с пессимизмом: «Прежде всего, цена на бензин как важная сигнальная цена играет значительную роль в этом контексте, поскольку потребители постоянно отслеживают её в повседневной жизни и могут немедленно отреагировать соответствующим образом».

Для проведения репрезентативных исследований потребительского климата GfK ежемесячно опрашивает около 2 тыс. потребителей на предмет их экономических ожиданий, ожидаемого дохода и склонности к покупкам. Потребление считается важной опорой экономического развития в Германии, отмечает немецкий журнал.

В течение многих лет до начала пандемии коронавируса индекс потребительского климата находился на уровне около десяти пунктов. С началом кризиса на фоне пандемии этот индекс резко снизился. В ноябре 2021 года его значение достигло 0,9 пункта — после чего оно снова упало из-за четвёртой волны коронавируса, сообщает Focus.