FAZ: рост цен на зерно угрожает арабскому миру новой волной социальных взрывов — Тунис и Египет обращаются к МВФ

Резкий рост мировых цен на зерно из-за украинского кризиса грозит вызвать в странах «арабской весны» новую волну социальных взрывов, пишет Frankfurter Allgemeine. Из-за обесценивания местной валюты Египет и Тунис уже обратились за помощью к Международному валютному фонду. Однако в прошлом меры, запрашиваемые МВФ для предоставления кредитов, уже приводили к протестам, перераставшим в насилие, — в этот раз ситуация может стать ещё более взрывоопасной.

Когда в 2011 году сотни тысяч разгневанных жителей арабских стран — от Марокко до Ирака —вышли на улицы, они требовали свободы и социальной справедливости, но в первую очередь «хлеба». По сей день в арабском мире этот призыв является «сигналом тревоги» для тех, кто находится у власти. Едва ли какая-либо другая тема является столь социально взрывоопасной, как цены на хлеб, основной продукт питания для миллионов людей. На Ближнем и Среднем Востоке неоднократно вспыхивали стихийные хлебные бунты. В результате самого крупного, в Египте в 1977 году, погибло 70 человек, пишет Frankfurter Allgemeine.

За началом российской спецоперации на Украине в Каире и других столицах региона последовали серьёзные волнения — такие кризисы значительно подрывают мировую торговлю пшеницей. Во вторник в видеообращении к итальянскому парламенту президент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозе голода в ряде стран. «Мы не знаем, какой урожай у нас будет и сможем ли мы экспортировать», — заявил он.

Правительство Германии также обеспокоено ростом цен на продовольствие на Ближнем Востоке. Россия и Украина экспортировали в регион не только пшеницу, но и другие продукты питания, например растительное масло или кукурузу. «Дальнейшее повышение цен или даже сбой поставок могут иметь разрушительные последствия для продовольственной и политической стабильности многих наших стран-партнёров», — отмечает Нильс Аннен, государственный секретарь Министерства экономического сотрудничества и развития Германии. За последние четыре недели мировые цены на пшеницу взлетели на 50%.

Сильнее всего столь резкое повышение цен ударило по Египту. Крупнейшая арабская страна с населением более 100 млн человек занимает первое место в мире по импорту пшеницы: ежегодно из-за рубежа в Египет поступает около 13 млн тонн пшеницы, что покрывает 60% процентов потребностей страны. На сегодняшний день Россия и Украина обеспечивают 80% египетского импорта.

С начала украинского кризиса высокопоставленные египетские политики, выступая по очереди в телевизионных ток-шоу, уверяли население, что цены на хлеб останутся прежними. Однако меры, принятые правительством, демонстрируют всю серьёзность ситуации. В начале недели премьер-министр Египта Мустафа Мадбули установил фиксированную цену на хлеб: одна лепёшка весом 90 граммов не должна стоить больше 1 египетского фунта, что эквивалентно почти пяти евроцентам. Это уровень цен перед началом кризиса — за три недели с тех пор цена подскочила на 50%. Пекарни, которые продолжают продавать хлеб по более высоким ценам, подвергаются суровым штрафам в размере от 100 тыс. до 5 млн египетских фунтов.

Однако для многих египтян даже фиксированная цена слишком высока. Около двух третей населения имеют право на субсидированный хлеб. Маленькие лепёшки, называемые eisch baladi, продаются по цене один египетский фунт за 20 штук. Цена не менялась десятилетиями, уменьшались только размер и вес лепёшек. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси затронул эту табуированную тему лишь прошлым летом, когда объявил о сокращении субсидий. Буря возмущения была огромной, в соцсетях даже появился специальный хэштег: «Всё, кроме хлеба».

Однако теперь о сокращении субсидий не может быть и речи: ас-Сиси, напротив, поручил разработать дополнительные меры поддержки, например, продуктовые наборы для малоимущих семей, в том числе с прицелом на грядущий Рамадан с его «вечерними семейными торжествами». В результате украинского кризиса государственные расходы на импорт пшеницы могут удвоиться.

Тем не менее из-за фиксированных цен на хлеб египетским пекарням грозят значительные убытки. Правительственные чиновники заявляют, что по крайней мере недостатка в муке не будет: запасов пшеницы в Египте хватит на восемь месяцев. Кроме того, правительство намерено поощрять собственное производство пшеницы. При этом был введён трёхмесячный запрет на экспорт зерна, кукурузы, растительного масла и других продуктов питания. Но это не помешало резкому росту цен. Вечером в среду стало известно, что Египет обратился за помощью к Международному валютному фонду — египетский фунт заметно обесценился по отношению к доллару. Тем временем ас-Сиси продолжает успокаивать население: в среду он заявил, что при необходимости армия предоставит дополнительные продовольственные наборы. «Мы готовы ко всему», — подчеркнул он.

Помимо Египта, две другие арабские страны: Ливан и Тунис — также подвержены угрозе перебоев с поставками пшеницы. По данным Всемирного банка, Ливан, покрывающий 60% своего импорта пшеницы за счёт поставок из России и с Украины, уже столкнулся с одним из самых тяжёлых экономических кризисов с 1850 года. В августе 2020-го мощнейший взрыв в порту Бейрута разрушил крупнейшие в стране хранилища зерна. Государство-банкрот выделяет субсидии на хлеб, но валютные резервы истощаются быстрее, чем хотелось бы центральному банку. Из-за резкого падения курса национальной валюты для некоторых ливанцев хлеб уже стал предметом роскоши.

Ещё до украинского кризиса Тунис практически являлся банкротом и лишь с трудом мог оплачивать импорт зерна. Кроме того, в Северной Африке наблюдается продолжительная засуха. Недостаток осадков ставит под угрозу посев и сбор урожая. Почти половина пшеницы, необходимой для производства хлеба, поступает с Украины, около половины всего зерна — с Украины и из России. Цена на зерно сейчас выше, чем когда-либо за 14 лет. Международная ассоциация специалистов по сертификации (IACE) подсчитала, что правительство должно увеличить субсидии на основные продукты питания почти на полмиллиарда евро. Более десяти лет государство, имеющее монополию на импорт зерна, удерживало цены на хлеб на стабильном уровне — также во избежание беспорядков. Тунисских запасов хватит на три месяца.

Однако ранее эти вопросы практически не интересовали президента Туниса Каиса Саида. Его приоритетом является новая Конституция, которая может превратить страну, некогда являвшуюся «островком надежды на демократию», в авторитарное государство. В нынешнем кризисе он обвиняет спекулянтов. Саид объявил им «войну» и заявил о намерении посадить их в тюрьму. Но, как отмечает издание, не они являются причиной дефицита, способного привести к новому социальному взрыву: по словам президента, для выхода из кризиса необходимы «болезненные реформы».

Всеобщий союз трудящихся Туниса «объявил войну» правительству, ведущему с МВФ переговоры о предоставлении стране кредита в размере миллиарда евро. По мнению союза, сокращения и реструктуризация, запрошенные МВФ, неприемлемы — хотя бы из-за экономических последствий пандемии коронавируса. В прошлом подобные сокращения приводили к протестам, зачастую перераставшим в насилие. Рост цен на продовольствие может сделать ситуацию ещё более взрывоопасной, отмечает Frankfurter Allgemeine.