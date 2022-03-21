Handelsblatt: Европа могла бы смягчить дефицит продуктов, если бы не политика Еврокомиссии

Кризис на Украине привёл к дефициту ряда продуктов питания в Европе, пишет Handelsblatt. Как отмечает издание, дефицита можно было бы избежать, однако этому помешала политика Брюсселя в области сельского хозяйства. В частности, ЕС использует более половины всего своего зерна в качестве корма для скота. Кроме того, ЕС производит больше мяса, чем потребляет, что непродуктивно в нынешних условиях.
Европа могла бы быть практически не затронута вызванным кризисом на Украине дефицитом продуктов, если бы власти ЕС принимали правильные меры, пишет Handelsblatt. Как отмечает издание, Еврокомиссия могла хотя бы смягчить последствия кризиса.
Европейские земли весьма плодородны, однако на данный момент лишь 20% всех посевных культур используется для изготовления продуктов питания, отмечает Handelsblatt. В это же время более половины всего европейского зерна идёт на корм для скота. При этом производимые за счёт скота мясо и молоко далеко не в такой степени обеспечивают население ЕС продовольствием, как зерно.
Как пишет издание, из-за кризиса многие представители европейского сельского хозяйства испытывают проблемы. Некоторым даже грозят банкротство и уход с рынка.
Депутат Европарламента Мартин Хауслинг раскритиковал действия Еврокомиссии, заявив, что не понимает, почему Брюссель сейчас поддерживает свиноводство. По мнению Хауслинга, в нынешней ситуации было бы разумно снизить количество корма для скота с содержанием злаков и заменить его на иные виды корма: высвободившиеся злаки можно будет использовать для изготовления продуктов. Также Хауслинг отмечает, что ЕС производит больше мяса, чем потребляет, от чего в нынешних условиях нужно отказаться.
Между тем, с момента начала конфликта на Украине цены на пшеницу в Европе выросли примерно на 50%: Handelsblatt отмечает, что эта тенденция поддерживается тем фактом, что ЕС использует значительную часть зерна в качестве корма для скота. При этом нарастить производство зерна в краткосрочной перспективе невозможно, пишет издание. Эксперт по сельскому хозяйству из немецкого фонда экономики и политики Беттина Рудлофф призвала Брюссель оказать срочную помощь сельскохозяйственным и логистическим предприятиям.
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