Le Figaro: эксперты ожидают голодные бунты в Африке и на Ближнем Востоке из-за дефицита пшеницы

Резкий рост цен на пшеницу в 2007 году спровоцировал голодные бунты в 37 странах мира, что в том числе привело и к революциям «арабской весны». Но если тогда пшеница стоила €240, то сейчас — €400 за тонну. Поэтому, пишет Le Figaro, нынешняя обстановка вызывает серьёзную обеспокоенность на самом высоком уровне.

Сразу несколько французских политиков отметили, что из-за нехватки пшеницы в странах Магриба могут начаться народные бунты, как в 2008 году. Le Figaro решила проверить этот тезис.

Россия и Украина производят 15% всего объёма зерновых в мире. И теперь эксперты предсказывают, что последствия санкций и ситуации на Украине для мировой экономики будут невиданными. Цена за тонну пшеницы уже выросла вдвое и достигла €400.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен обратила внимание на этот фактор. Она отметила, что из-за санкций в адрес России страны Магриба, а также Египет окажутся на грани голодного бунта. А это приведёт и к потоку мигрантов в Европу. На эту проблему указал и Генеральный секретарь ООН. По его словам, цены на зерновые уже превзошли цены, которые были в начале «арабской весны» и голодных бунтов 2007 — 2008 годов.

Проблему признают и в правительстве Франции. Министр сельского хозяйства выразил свою обеспокоенность и тоже отметил «опасность голода» в таких странах, как Египет, Марокко, Ливан. Он высказался и по поводу социально-политических последствий такой ситуации.

Журналисты издания напоминают, что голодные бунты, о которых идёт речь, случились из-за того, что современное сельское хозяйство дошло до предела своих возможностей и с 2000 года запасы зерна уменьшались. В итоге с конца 2007 по 2008 год цены выросли втрое, и в самых бедных странах поднялись волнения. Ими были охвачены 37 стран мира, в основном в Африке, но также Боливия, Мексика, Бангладеш, Пакистан, Йемен, Узбекистан. В итоге это привело и к «арабской весне».

Сегодня же на долю России и Украины приходится 45% всего мирового экспорта зерновых, и они какое-то время могут прекратить всякую торговлю ими. В случае с Украиной возникает вопрос: будет ли хоть какой-то урожай? Ещё одна проблема заключается в нехватке удобрений, которую прогнозируют эксперты: Россия и Украина — два главных экспортёра азота и калия. К тому же сработает эффект спекуляции: если есть хоть небольшая неуверенность в количестве товара, это может сильно понять цену.

В итоге уже сейчас цена на зерновые выше, чем когда-либо. Если в 2007 году пшеница стоила €240, то сейчас — €400 за тонну. А следом ожидается повышение цен на рис и кукурузу и рост цен на перевозку, топливо, электроэнергию. «Условия всё больше и больше собираются во взрывоопасный коктейль», — отмечает профессор Сильви Брюнель.

И если богатые страны смогут покупать еду и по более высоким ценам, то у бедных стран «цена на еду определяет мир в обществе». Так, когда француз покупает багет, только 8% его цены составляет мука, остальное — аренда, зарплата, энергия, транспорт, налоги. Но в бедных странах, где хлеб крайне важен, удорожание муки приведёт к гораздо более серьёзным последствиям.

Первым в этом списке стран, которые пострадают, идёт Египет, который ежегодно импортирует 12 млн тонн зерновых. Затем Алжир, который с момента обретения независимости не импортировал в сельское хозяйство, а его население увеличилось втрое. То же в разной степени относится к Тунису и Марокко. На Ближнем Востоке обеспокоенность вызывают Ливия, Ливан, Ирак.

Беспорядки могут возникнуть очень быстро. 2 апреля начинается месяц Рамадан, в который еда приобретает особое значение. Свою лепту вносят последствия пандемии, после которой в принципе число людей, которым нужна гуманитарная помощь, выросло на 40%.

Так что эксперты ожидают, что люди будут умирать от голода в Африке и на Ближнем Востоке. А голод вызвал не только революции в арабских странах, но даже французскую революцию 1789 года, напоминают опрошенные Le Figaro эксперты.