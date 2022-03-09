Le Figaro: глава Минсельхоза Франции рассказал о грядущем мировом продовольственном кризисе

По словам министра сельского хозяйства Франции, из-за ситуации на Украине может грянуть мировой продовольственный кризис, связанный в том числе с поставками зерновых, пишет Le Figaro. Французов он поспешил успокоить: Франция не настолько зависит от импорта из России и с Украины. Однако некоторые страны Средиземноморья и Северной Африки покупают у этих стран до 90% пшеницы.

Министр сельского хозяйства Франции Жульен Денорманди заявил, что ситуация на Украине ставит под угрозу продовольственную безопасность в мире. «В периметре Средиземноморья огромное число стран зависят от экспорта пшеницы (российской и украинской), — приводит Le Figaro его слова. — Мы должны избежать продовольственного кризиса в ближайшие год-полтора».

Но при этом министр постарался успокоить французов: Франция меньше других зависит от импорта российской или украинской пшеницы. Однако всё равно нестабильность выльется в рост цен, что скажется и на корме для скота. «Этот сектор будет глубоко затронут, — заявил Жульен Денорманди. — Мы работаем над тем, как защитить и французов, и наших партнёров».

Кроме того, министр призвал к тому, чтобы нарастить производство на европейском уровне, поскольку, по его словам, в Европе самая плодородная земля в мире. О наращивании внутреннего производства во Франции говорила и глава Национальной федерации профсоюзов землевладельцев: «Мы рассчитываем, что Европейский союз позволит нам работать на 4 процентах «отдыхающих» земель, которые оставлены по экологическим причинам. Это поможет компенсировать лишь 15 процентов того, что производила Украина, но хотя бы так».

Есть страны, которые зависят на 80% от поставок российской пшеницы: Катар, Руанда, Египет, Киргизия. У Турции 70% импорта пшеницы приходится на Россию. Ливан 90% пшеницы получает от Украины. Поэтому страны Средиземноморья и Африки настороженно следят за развитием ситуации, пишет Le Figaro.