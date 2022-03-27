Sky News: это просто кошмар — британцы о кризисе на фоне роста цен на топливо и продукты

Великобританию накрыл кризис стоимости жизни на фоне роста цен на топливо и продукты питания, который, как опасаются в стране, усугубится в апреле, сообщает Sky News. При этом британцы опасаются, что правительство не осознаёт всю сложность ситуации и не предоставляет адекватную поддержку.

Так выглядит кризис стоимости жизни: приходится выбирать между едой для детей и отоплением дома. Выбор, который Дон приходится делать изо дня в день.

ДОН СКОФИЛД, медицинский сотрудник: Чем больше ты переживаешь, как это всё оплатить, тем хуже себя чувствуешь. И потом, когда ты слышишь подобные объявления, ты чувствуешь себя ещё хуже и ещё больше переживаешь. Это просто кошмар.

И сегодня этот кошмар продолжился. В своём заявлении канцлер не упомянул ничего о помощи тем, кто получает единую социальную выплату. По словам Дон, 300 фунтов стерлингов в год, которые она отложит благодаря изменениям государственной системы социального страхования, незначительная сумма.

ДОН СКОФИЛД: Мы их уже потратили или ещё потратим, судя по всему, учитывая стоимость топлива, еды и всего происходящего. Кажется, что, как бы мы ни старались, мы ничего не добьёмся, становится только хуже и хуже.

К счастью, на Бери-маркет тёплый весенний день. Большая разница по сравнению с тем холодом, к которому привыкли Ирэн и Лайла в своём доме.

ИРЭН, пенсионерка: Я не включаю центральное отопление, потому что это может стоить примерно 25 фунтов стерлингов. У меня есть большое одеяло, которым я накрылась, и оставалась под ним всю ночь.

ИНЗАМАМ РАШИД, корреспондент Sky News: Как Вы думаете, понимают ли политики в Лондоне ситуацию?

ЛАЙЛА, пенсионерка: Нет. Они собираются предоставить 150-200 фунтов стерлингов, чтобы помочь людям.Что такое для них 150-200 фунтов стерлингов? Что они на эту сумму смогут себе позволить? Один раз поесть только.

Стивен думает, что политики слушают, но недостаточно. Он рад видеть, что цены на топливо падают. Но, учитывая, что цены достигли рекордной величины, он переживает, что они слишком высокие.

СТИВЕН МАЛОНИ, мясник: Я беспокоюсь, что люди не будут приезжать на Бери-маркет. Вместе с топливом это обойдётся дорого. Им придётся оплачивать парковку и так далее, это будет повторяться снова и снова.

Кризис неизбежно сильнее всего отразится на самых бедных, но пострадают от него повсеместно. Миллионы семей по всей стране готовятся на себе почувствовать все трудности, когда кризис усугубится в следующем месяце.

Дата выхода в эфир 24 марта 2022 года.