Hill: из-за провальной денежно-кредитной политики экономике США грозит неизбежная рецессия

В конце этого года или в начале следующего экономика США, вероятно, неизбежно столкнётся с рецессией, пишет The Hill. Новая стратегия денежно-кредитной политики США, провозглашённая в августе 2020 года, потерпела неудачу и не оставила Федеральной резервной системе удачных вариантов: выбранный курс медленного повышения процентных ставок сохранит высокий уровень инфляции как минимум на следующие два года, а повышение ставок более быстрыми темпами приведёт к снижению инфляции, но при этом, скорее всего, подтолкнёт экономику к рецессии.

В конце этого года или в начале следующего экономика США, по-видимому, вступит в стадию рецессии. Это станет ярким свидетельством того, что новая стратегия денежно-кредитной политики, провозглашённая Федеральной резервной системой (ФРС) в августе 2020 года, «потерпела неудачу», пишет The Hill.

Новая стратегия ФРС представляет собой разрыв с подходом, использовавшимся в период высокой инфляции 1968 — 1982 годов. Тогда повышению темпов инфляции в значительной степени способствовали нефтяные кризисы. Тем не менее в качестве одной из основных её причин большинство экономистов рассматривали провальную политику ФРС.

Артур Бёрнс, занимавший должность председателя ФРС с 1970 по 1978 год, предполагал, что инфляция объясняется прежде всего структурными факторами, такими как влияние профсоюзов или способность крупных фирм воздействовать на ценообразование. Соответственно, Бёрнс не стремился повышать процентные ставки, полагая, что это нанесёт ущерб жилищной отрасли, но не снизит инфляцию. Вместо этого он выступал за регулирование ставок заработной платы и контроль над ценами.

Как отмечает издание, Пол Волкер, ставший председателем ФРС в 1979 году, показал, что денежно-кредитная политика действительно может решить проблему инфляции. Повысив целевую ставку по федеральным фондам до 22%, Волкер снизил уровень инфляции с более чем 11% до уровня ниже 4% — но только лишь за счёт серьёзной рецессии 1981 — 1982 годов.

Шоковая терапия Волкера была необходима, поскольку по мере роста инфляции трудящиеся, фирмы и инвесторы стали усиливать свои ожидания относительно будущей инфляции. Когда это произошло, более высокие темпы инфляции стали неотъемлемой частью экономики в виде повышения заработной платы, контрактов на сырьё и процентных ставок. Этот процесс можно было бы повернуть вспять только в том случае, если бы ФРС смогла убедительно продемонстрировать, что она будет проводить жёсткую денежно-кредитную политику достаточно долго, чтобы снизить инфляцию.

«Великая инфляция» 1968 — 1982 годов научила ФРС тому, что денежно-кредитная политика должна предотвращать рост инфляции до того, как она встроится в экономику. Для того чтобы изменения в денежно-кредитной политике в полной мере начали действовать, может потребоваться год. Поэтому ФРС необходимо было начать повышать процентные ставки ещё до повышения темпов инфляции, то есть тогда, когда уровень безработицы опускался ниже так называемого естественного уровня безработицы. ФРС всё ещё придерживалась этого подхода в 2015 году. Тогда она повысила целевую ставку по федеральным фондам, несмотря на то что предпочтительный для неё показатель инфляции всё ещё был ниже целевого показателя в размере 2%.

К июлю 2019 года большинство членов Федерального комитета открытого рынка ФРС пришли к выводу, что при отсутствии признаков ускорения темпов инфляции они могут без особых рисков снижать ставку по федеральным фондам. Однако они всё ещё не отказались от своей прежней позиции, согласно которой их задача состоит в том, чтобы предотвратить рост инфляции.

Официальное изменение произошло в августе 2020 года, когда Федеральный комитет открытого рынка объявил о принятии гибкого целевого показателя средней инфляции. Если раньше комитет рассматривал отметку 2% в качестве верхней границы инфляции, то теперь он позволяет инфляции подниматься выше 2% при условии, что она составит в среднем 2% за неопределённый период времени. Кроме того, при оценке состояния рынка труда комитет больше не ориентируется главным образом на уровень безработицы.

В новой стратегии денежно-кредитной политики ФРС есть две ключевые проблемы. Во-первых, неясно, насколько инфляция может превысить целевой показатель в размере 2% и как долго она может оставаться на этом уровне, прежде чем ФРС отреагирует. Во-вторых, дожидаясь, пока инфляция превысит этот целевой показатель (2%), ФРС отказывается от проверенной десятилетиями политики опережения её роста.

Результаты применения новой стратегии за прошлый год уже известны. С марта 2021 года инфляция постоянно превышала отметку 2%, но только сейчас Федеральный комитет открытого рынка повысил свою целевую ставку по федеральным фондам до 0,25%. Долгосрочная цель Федерального комитета — 2,5%. Следовательно, при увеличении на 0,25% на каждом заседании она не достигнет 2,5% до апреля 2023 года.

Даже тогда реальная ставка по федеральным фондам будет отрицательной. В 1970-х годах при Бёрнсе, когда реальная ставка по федеральным фондам была отрицательной, темпы инфляции ускорились. Они снизились лишь тогда, когда Волкер снизил целевой показатель инфляции, в результате чего реальная ставка по федеральным фондам стала положительной.

Представляется маловероятным, что инфляцию удастся снизить до 2% до тех пор, пока реальная ставка по федеральным фондам не станет положительной. Некоторые члены Федерального комитета открытого рынка согласны с этой точкой зрения. Джеймс Буллард, президент Федерального резервного банка Сент‑Луиса, выступил за повышение целевого показателя до уровня выше 3% в этом году. Быстрое повышение процентных ставок должно привести к сдерживанию инфляции. При этом оно также может привести и к рецессии. Как отметил президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик, с 1960 года в каждом подобном случае, когда ФРС приходилось реагировать на быстрый рост инфляции, результатом становилась рецессия.

Новая стратегия денежно-кредитной политики, принятая ФРС в августе 2020 года, не оставляет ей удачных вариантов. ФРС может пойти по намеченному курсу медленного повышения процентных ставок, из-за чего высокая инфляция, вероятно, будет сохраняться по крайней мере в течение следующих двух лет, или может повышать ставки более быстрыми темпами, что приведёт к снижению инфляции, однако, скорее всего, подтолкнёт экономику к рецессии, отмечает The Hill.