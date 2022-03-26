ABC: правительство Испании не сумело договориться о прекращении забастовок из-за взлетевших цен на топливо

Несмотря на усилия испанского правительства по снижению цен на бензин и дизельное топливо, Платформа по защите транспортного сектора намерена продолжать забастовку. Протест длится уже почти две недели, сообщает ABC. Митингующих не устраивают предложенные меры и они требуют немедленного решения проблемы роста цен на топливо.

Более чем миллиардной помощи, предложенной правительством Испании для решения проблемы роста цен на топливо, оказалось недостаточно для окончания забастовки работников транспортной сферы, которая продолжается уже почти две недели. Как сообщает испанская ABC, инициатор протестов Платформа по защите транспортного сектора после состоявшейся в пятницу вечером встречи с министром транспорта Ракель Санчес решила продолжать забастовку в течение неопределённого времени.

Причина в том, что пакет помощи, согласованный испанским правительством и Национальным комитетом автомобильного транспорта на встрече, на которой не присутствовали организаторы забастовки, не предлагает решений, которые бы уже сейчас позволили работникам транспортной сферы перестать работать себе в убыток.

В соглашении предполагается, что Министерство транспорта до 31 июля представит законопроект, чтобы применить принципы закона о продовольственной цепи к сектору грузовых перевозок, что позволит избежать работы в убыток. Однако протестующие считают этот срок слишком долгим, призывая к немедленному решению проблемы роста цен на бензин и дизель. В связи с недовольством соглашением Платформа по защите транспортного сектора намерена продолжать протесты, которые уже привели к перебоям в поставках и нехватке продуктов питания на полках магазинов.

В пятницу протестующие, в основном самозанятые перевозчики и представители малого и среднего бизнеса, с раннего утра митинговали перед штаб-квартирой министерства в Мадриде, выражая недовольство тем, что переговоры вели с Национальным комитетом автомобильного транспорта. «С нами никто не разговаривает, они по-прежнему сидят не с теми людьми», — ранее сетовал Эрнандес, называя субсидии на дизельное топливо «крохами».

Перед лицом этой критики министр пошла на попятную, встретившись с протестующими в пятницу вечером. Тем не менее встреча не принесла желаемого результата.

«Мы застряли в тупике. У нас нет денег на поездки, потому что расходы не покрываются. Если это предварительно не исправить, чтобы мы не работали себе в убыток, мы не сможем начать работу», — заявил лидер протестующих Мануэль Эрнандес после встречи с Санчес.

Эрнандес, который до этого на протяжении нескольких дней безуспешно добивался встречи с министром, признал, что в эту субботу в нескольких испанских провинциях снова пройдут акции, в ходе которых протестующие медленно пройдут автоколонной. Впрочем, он не исключил того, что Платформа по защите транспортного сектора может закончить забастовку в эти выходные, добавив, что протестующие готовы вновь провести переговоры с Санчес.

Как напоминает ABC, в ходе встречи правительство и Национальный комитет автомобильного транспорта согласовали пакет поддержки сектора более чем на €1 млрд. Свыше €600 млн пойдут на предоставление скидки в размере 20 центов за литр топлива для работников сектора до 30 июня и ещё €450 млн — на прямую помощь транспортному сектору.

При этом прямая помощь для компаний, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками, в соответствии с соглашением устанавливается в зависимости от типа транспортного средства. Сумма составит €1 250 за грузовик, €900 за автобус, €500 за фургон и €300 за легковой автомобиль, например такси или машину скорой помощи.

Кроме того, для сектора будет создана новая кредитная линия с 12-месячным льготным периодом, а бюджетные ассигнования на помощь в отказе от профессии будут удвоены с €10 млн до €20 млн в 2022 году.