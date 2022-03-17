ABC: Испания приостановила выдачу «золотых виз» российским гражданам

На фоне спецоперации России на Украине правительство Испании приостановило выдачу вида на жительство россиянам в обмен на инвестиции в экономику страны, передаёт ABC. По данным Министерства иностранных дел Испании, с момента утверждения программы «золотых виз» в 2013 году ею воспользовались более тысячи российских граждан.

Власти Испании приняли решение приостановить выдачу российским гражданам вида на жительство в стране при инвестициях в её экономику, более известную как программа «золотых виз», сообщает ABC со ссылкой на источники в испанском правительстве.

По данным издания, министр иностранных дел Хосе Мануэль Альварес издал внутренний приказ о немедленной приостановке выдачи виз этого типа всем российским гражданам и заморозки выдачи всех видов на жительство, находящихся на данный момент в стадии оформления. Подобное решение было принято в рамках антироссийских санкций, утверждённых Европейской комиссией в качестве ответа на спецоперацию России на Украине.

Этим решением испанское правительство выходит за пределы утверждённых Брюсселем рамок, которые лишь обязывали государства — члены ЕС блокировать выдачу виз российским дипломатам и политикам, а также тем россиянам, кто попал под санкции Европейского союза.

Как напоминает испанская ABC, программа «золотых виз», которая уже много лет успешно используются в таких странах, как Мальта, была запущена Испанией в 2013 году в разгар финансового кризиса в качестве законодательных мер по поддержке предпринимателей. Правительство использовало привлекательность страны для туристов, чтобы привлечь иностранных инвесторов.

С тех пор одним из способов для иностранцев из стран, не входящих в состав ЕС, получить вид на жительство стали инвестиции в экономику Испании. Иностранные инвесторы могли купить недвижимость минимум на €500 тыс., инвестировать более €1 млн в акции или доли компаний или выкупить минимум €2 млн испанского государственного долга.

И подобный способ привлечения инвестиций сработал. По данным Министерства иностранных дел Испании, с момента его утверждения в 2013 году правительство предоставило вид на жительство 1005 российским инвесторам, подавляющее большинство из которых получили его благодаря инвестициям в недвижимость в стране. Чаще россиян «золотые визы» в Испании получали лишь граждане Китая.

ABC отмечает, что капитал, привлечённый данной программой, сыграл ключевую роль в поддержании сектора недвижимости в самые трудные годы финансового кризиса. Согласно отчёту Европейского парламента, в период с 2013 по 2017 год 15% сделок по покупке жилья иностранцами были связаны с возможностью получить вид на жительство.

Российские деньги в последние годы были одной из главных движущих сил рынка элитной недвижимости в Испании. В 2021 году россияне приобрели 159 объектов недвижимости стоимостью более €500 тыс. — больше, чем американцы или китайцы, которые приобрели 115 и 57 объектов соответственно.

Наиболее привлекательными для них испанскими городами стали Аликанте, Барселона и Малага. Ассоциация застройщиков недвижимости провинции Аликанте уже призвала правительство сохранить программу «золотых виз» и «не криминализировать российских граждан».

Тот факт, что среди россиян программа пользовалась столь высоким спросом, поставил её в центр внимания после начала российской спецоперации на Украине. На прошлой неделе Европейский парламент одобрил законодательную инициативу о запрете предоставления гражданства ЕС на основании инвестиций и о создании свода общих правил для предоставления «золотых виз».

Как напоминает ABC, международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International уже много лет осуждает неизбирательное использование таких виз в ЕС, которые, по её мнению, могут скрывать операции по отмыванию денег.