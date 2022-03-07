WT: экс-глава Службы гражданства и иммиграции США призвал Байдена приостановить действие виз, выданных россиянам

Бывший глава Службы гражданства и иммиграции США Эмилио Гонсалес призвал американского президента Джо Байдена приостановить действие виз, выданных россиянам, пишет The Washington Times.



«Это один из способов запечатать Россию, — сказал Гонсалес в беседе с The Washington Times. — Вы не можете вводить свои войска в страны, а затем рассчитывать на поездку в отпуск в другие государства. Если они хотят отправиться в отпуск, то им следует поехать в Северную Корею. Я слышал, у них замечательные пляжи».



В среднем за год в США въезжает примерно 150 тыс. россиян в качестве студентов, учёных, профессиональных спортсменов, а, чаще всего, в качестве туристов и бизнесменов. Президент Байден и его команда могли бы всё это закрыть одним росчерком пера, говорится в статье.



Государственный департамент США уже предпринял небольшой шаг в четверг, перейдя к «ограничению» виз, которые могут быть выданы 19 «олигархам», а также 47 их родственникам и соратникам. Но у администрации Байдена есть много других «заманчивых целей», которыми можно заняться.



Например, ограничения могут быть введены для въездных виз, предоставляемых высокопоставленным военным или представителям российского дипломатического корпуса. Кроме того, могут быть заблокированы тысячи виз, выданных студентам, а визы тех, кто уже находится в США, могут быть аннулированы. То же самое может произойти с сотнями виз российских спортсменов и других высококвалифицированных специалистов.



Между тем, по мнению экспертов, хотя у Байдена, без сомнений, есть полномочия блокировать выдачу новых виз российским гражданам и даже аннулировать уже выданные визы, однако более вероятным является то, что эта мира будет направлена против каких-то определённых групп, «таких как олигархи или правительственные чиновники», пишет The Washington Times.