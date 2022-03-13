«Практически неразрешимая дилемма» — El País о пределах «культуры отмены» российских артистов

Большинство культурных учреждений и фестивалей по всему миру отказываются от сотрудничества с российскими артистами. Однако El País задаётся вопросом, где пределы «культуры отмены» в отношении россиян. Издание отмечает, на практике провести разграничение между российским государством и его гражданами очень сложно.

Ввод российских войск на Украину поставил культурный мир перед «практически неразрешимой дилеммой». Как отмечает El País, большинство учреждений и фестивалей по всему миру предпочитают отказаться от сотрудничества с российскими артистами, но задаются вопросом, на каком этапе следует остановиться, чтобы не допустить проявления русофобии.

Министерство культуры и спорта Испании уже призвало государственные и частные организации страны «приостановить проекты и инициативы, реализуемые совместно с Российской Федерацией, а также отменить те, которые были запланированы и ещё не завершены», оставив двери открытыми лишь для независимых деятелей культуры и правительственных оппонентов. Впрочем, в ведомстве утверждают, что знают, как разделять государство и его граждан.

«Мы прекрасно знаем, как отличить страну от народа. Мы будем продолжать читать Льва Толстого, но мы осуждаем российское правительство», — заявил министр культуры и спорта страны Микель Исета.

Однако El País предупреждает, что на практике провести такое разграничение не так просто, так как зачастую даже частные инициативы в той или иной форме получают финансовую поддержку от государства, как, например, большинство снимаемых в России фильмов. В настоящий момент есть несколько чётких позиций. С одной стороны, Украинская киноакадемия запустила онлайн-петицию, призвав «бойкотировать российский кинематограф». С другой стороны, мэр Флоренции Дарио Нарделла отказался снести статую русского писателя Фёдора Достоевского по требованию одного из жителей города. Впрочем, споры остаются, а время идёт и, помимо разговоров, необходимо принимать решения.

Профессор русской литературы в Университете Барселоны и переводчик таких писателей, как Лев Толстой и Михаил Зощенко, Рикардо Сан Висенте предупреждает, что культурная изоляция России может способствовать ксенофобии и укоренению в стране чувства, что Запад наказывает россиян.

«Ни одно государство или власть, слабая или могущественная, не имеет морального права ограничивать доступ к культуре. Нет смысла в цензуре людей, чья личная и профессиональная деятельность носит творческий характер. Созидание выходит и должно выходить за рамки политических интересов. И именно эти интересы часто пытаются использовать свободу художников в своих целях. Мы опасаемся, что так будет в этом случае», — приводит издание слова директора по развитию Русского института им. А.С. Пушкина в Мадриде Анастасии Костючек.

Тем не менее эксперт по влиянию культурных бойкотов из Университета Йоханнесбурга Джейн Дункан утверждает, что такие инициативы могут быть «чрезвычайно успешными», в случае если имеют очень чёткие правила и цели.

«Но именно в этом и кроется причина множества сомнений», — парирует El País.

В то время как дискуссии в обществе продолжаются, перед множеством учреждений культуры всё ещё стоит та самая «практически неразрешимая дилемма». Так, в подвешенном состоянии оказался филиал Русского музея в испанской Малаге, где проходят выставки таких великих художников, как Казимир Малевич и Василий Кандинский. В соответствии с соглашением, сотрудничество Русского музея и городских властей Малаги будет продолжаться до 2035 года. Ежегодно Малага платит €400 тыс. за экспонаты, взятые во временное пользование. Опасения по поводу того, что часть этих средств пойдёт на финансирование правительства российского лидера Владимира Путина, заставили некоторых испанцев призвать к закрытию филиала. Однако в четверг на внеочередном пленарном заседании власти Малаги решили не закрывать музей, но не проводить новые выставки. По крайней мере, до прояснения международной ситуации.

Несмотря на то что решение было вынесено, общественные споры не утихают. Хотя все художники, работы которых представлены в музее, уже умерли, многие призывают закрыть музей «скорее в качестве символического акта». Другие же призывают не наказывать за действия правительства представителей культуры, независимо от их мнения.

На вопрос, есть ли предел тому, что можно отменить, а что нет, ответ, похоже, нашла менеджер в культурной сфере Кристина Консуэгра. «Пределы устанавливаются самим посылом понятия культуры. Он имеет чувствительный и неосязаемый смысл, который автоматически позиционирует его против варварства», — заявила эксперт. Однако в Испании «поток» отмены мероприятий и разрывание связей с российскими артистами уже превратился в «потоп».

Королевский театр Мадрида также задумался над этим вопросом и в итоге отменил выступления балета Большого театра, запланированные на май. Это произошло несмотря на то, что генеральный директор Большого театра Владимир Урин призвал остановить спецоперацию на Украине. Однако, как отмечает El País, случай с Большим театром имеет свои нюансы. С одной стороны, потому, что сам театр отменил гала-концерт испанца Пласидо Доминго в Москве, запланированный на 8 марта. А с другой стороны, потому, что главный дирижёр театра Туган Сохиев на прошлой неделе подал в отставку не только с этого поста, но и с должности в Национальном оркестре Капитолия Тулузы во Франции.

Каталонский музыкальный фестиваль «Замок Пералады» отменил выступления балета Мариинского театра, запланированные на 8 и 9 июля. А барселонский театр «Лисео» подтвердил, что российская оперная певица Анна Нетребко не примет участие в концерте в честь 175-летия театра 3 апреля. «Заставлять артистов и любых общественных деятелей публично выражать свои политические взгляды и осуждать свою родину неприемлемо», — прокомментировала последние события вокруг Украины Нетребко.

«Ни в одном демократическом государстве мы не должны идти на такие меры. Такие формы давления не только незаконны, если принять во внимание Конституцию Испании, но и аморальны, поскольку обеляют использование искусства для обслуживания политических интересов», — согласилась Анастасия Костючек.

Впрочем, доводы Нетребко не убедили «Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке, которая отменила ближайшие выступления знаменитой российской оперной певицы. Сама Нетребко предпочла некоторое время не выходить на сцену. Она не будет выступать в миланском «Ла Скала», который также принял решение заменить российского дирижера Валерия Гергиева в постановке оперы Петра Чайковского «Пиковая дама».

Однако не все россияне стали жертвами «культуры отмены». Так, пианист Алексей Володин, который высказался против ввода российский войск на Украину, выступит с 11 по 15 марта в нескольких городах Испании в рамках тура, организованного Franz Schubert Filharmonia. Его концерт в это воскресенье в Национальной концертной аудитории Мадрида будет посвящён жертвам спецоперации на Украине.

При этом наиболее активные споры разгораются, когда «культура отмены» затрагивает умерших артистов. Так, Фильмотека Андалусии в понедельник отменила показ фильма «Солярис», снятого в 1970-х годах русским режиссёром Андреем Тарковским, и заменила его на версию того же произведения, снятую американцем Стивеном Содербергом в 2002 году. Источники из организации, которая зависит от регионального правительства Андалусии, объясняют, что приняли решение на основании рекомендаций Европейской киноакадемии. «Крупный абсурд, вызывающий скорее жалость, чем смех», — прокомментировал решение профессор Университета Севильи Мануэль Ломбардо.