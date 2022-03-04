Daily News: нью-йоркская опера отменила выступления Анны Нетребко

Нью-йоркская «Метрополитен-опера» отменила ближайшие выступления российской оперной певицы Анны Нетребко, сообщает Daily News. Представители оперы объяснили своё решение тем, что Нетребко отказалась отзывать свою поддержку президента России Владимира Путина.

«Метрополитен-опера» в Нью-Йорке отменила ближайшие выступления знаменитой российской оперной певицы Анны Нетребко за её отказ отозвать свою поддержку российского президента Владимира Путина, сообщает Daily News. Генеральный менеджер «Метрополитен-оперы» Питер Гелб заявил, что это «большая артистическая потеря» для оперы, однако позиция Нетребко не оставила иного выхода.

Как пишет Daily News, Нетребко должна была выступить в Нью-Йорке в апреле-мае, а также осенью этого года в постановках «Турандот» и «Дон Карло». Сообщается, что в опере «Турандот» Нетребко заменит украинская оперная певица Людмила Монастырская.

Ранее Нетребко объявила, что не будет принимать участия в ряде грядущих европейских выступлений в Милане, Мюнхене и в Барселоне, напоминает издание. «Мне сейчас не время выступать и заниматься музыкой. Ввиду этого я решила сделать паузу в выступлениях. Для меня это очень трудное решение, но я знаю, что мои зрители понимают и уважают моё решение», — приводит издание отрывок из заявления Нетребко.

Daily News напоминает, что в 2008 году Владимир Путин наградил Нетребко званием народной артистки России. Кроме того, в 2014 году певица пожертвовала 1 млн рублей опере в Донецке.