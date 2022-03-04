Daily News: нью-йоркская опера отменила выступления Анны Нетребко

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Главред Welt: Запад стал слабым и смешным, а клоунов Путин не боится Die Welt
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Fox News: «украинское фиаско» ничему не научит администрацию Байдена Fox News
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Умер актёр Андрей Нагорнов
Российский актёр Андрей Нагорнов скончался в возрасте 56 лет.
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Белорусские биатлонисты выступят на чемпионате и в Кубке России
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что сборная Белоруссии по биатлону примет участие в ближайших соревнованиях Кубка и чемпионата России.
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В Иркутской области выявили 2247 случаев коронавируса за сутки
В Иркутской области выявили 2247 случаев коронавируса за последние сутки.
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Инфекционист Тимаков предупредил о возможных осложнениях от штамма «стелс-омикрон»
Инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что штамм коронавируса BA.2 «стелс-омикрон» может поражать желудочно-кишечный тракт.
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что третья мировая война была бы ядерной
Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью Al Jazeera, что если бы началась третья мировая война, то она бы была ядерной и очень разрушительной.
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В Китае заявили, что антироссийские санкции имеют мало правовых оснований
Пекин не одобряет антироссийские санкции, особенно инициированные в одностороннем порядке, заявил глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) Го Шуцин.
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В Кремле выразили надежду на приезд украинской делегации на переговоры с российской
В Кремле надеются на приезд украинской делегации на переговоры с российской, которая будет ждать переговорщиков от Киева на месте вечером 2 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Тарасова: будем смотреть, как Косторная работает с новым тренером
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала переход Алёны Косторной от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой.
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Производство пищевых продуктов в Москве выросло на 41% за пять лет
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что собственное производство пищевых продуктов в Москве за пять лет выросло на 41%, а объём отгруженных товаров — на 66%.
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В Татарстане зафиксировали 1977 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане зафиксировали 1977 случаев COVID-19 за последние сутки.
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Аналитик Пикин допустил повышение цены на газ до $3000 за тысячу кубометров
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что, по данным лондонской биржи ICE, стоимость газа в Европе установила рекорд и достигла $2226 за 1 тыс. кубометров.
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Стала известна причина ухода Косторной от Тутберидзе
Стала известна причина ухода чемпионки Европы в женском одиночном катании Алёны Косторной от Этери Тутберидзе.
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Психолог Коридзе назвал способы защитить ребёнка от опасного контента в сети
Психолог Александр Коридзе рассказал, как можно защитить ребёнка от опасного контента в интернете.
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В Кировской области подтвердили 1193 случая COVID-19 за сутки
В Кировской области подтвердили 1193 случая COVID-19 за последние сутки.
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В Тульской области рассказали об уровне заболеваемости коронавирусом в феврале
В Тульской области медики подтвердили коронавирусную инфекцию у 52 119 человек в феврале — это 37% от общего числа заболевших с марта 2020 года.
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Политолог Дудчак прокомментировал планы Испании поставить Украине наступательное вооружение
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT планы Испании поставить Украине наступательное вооружение.
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Косторная сообщила о переходе от Тутберидзе к Буяновой
Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная покинула группу Этери Тутберидзе.
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Маркетолог Березин назвал самые желанные подарки для женщин на 8 Марта
Президент и председатель Совета гильдии маркетологов Игорь Березин рассказал, какие подарки женщины хотели бы получить на 8 Марта.
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Песков: восемь лет назад неонацисты начали убивать людей на юго-востоке Украины
На территории Украины действует огромное количество неонацистов, которые восемь лет назад начали убивать людей на юго-востоке страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Буянова подтвердила переход Косторной от Тутберидзе
Российский тренер Елена Буянова подтвердила информацию, что чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная будет тренироваться под её руководством.
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В Кемеровской области зарегистрировали 817 случаев COVID-19 за сутки
В Кемеровской области зарегистрировали 817 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 1499 человек.
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Мотострелки ВВО «уничтожили» десант условного противника на Сахалине
Дислоцированные на Сахалине мотострелки армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) совместно с расчётами самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» в ходе тактических учений «уничтожили» высадившийся на остров десант условного противника.
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Психолог Тигай назвала способы справиться с весенней хандрой
Психолог Анна Тигай рассказала, как бороться с упадком настроения в весенний период.
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«Матч ТВ»: Косторная перешла от Тутберидзе к Буяновой
Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная покинула группу Этери Тутберидзе.
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В Барселоне открылась выставка лучших фотографий конкурса имени Стенина
В Королевском кружке художественных искусств в Готическом квартале Барселоны открылась выставка лучших фотографий конкурса имени Стенина. Экспозиция работает до 20 марта.
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Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии выдвинула обвинения в шпионаже в адрес российского дипломата, следует из текста официального заявления.
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В Ростуризме заявили о готовности Турции, Египта и Туниса принимать российских туристов
Турция, Египет и Тунис не планируют вводить ограничения и готовы принимать российских туристов. Об этом заявили в пресс-службе Ростуризма.
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В Татарстане объём промышленного производства вырос более чем на 14% в январе
В январе текущего года в Татарстане объём промышленного производства вырос на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Соответствующие данные приводит Татарстанстат.
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Хованцев призвал судиться с IBU за отстранение российских биатлонистов от соревнований
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от всех международных соревнований.
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В Удмуртии выявили 1133 случая COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 1133 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 113 жителей.
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Несмотря на сложности, Федун продолжит финансировать «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что из-за политической ситуации в стране у него возникли сложности, однако он продолжит финансировать клуб.
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Стоимость газа в Европе установила рекорд и достигла $2226 за тысячу кубометров
Стоимость природного газа с поставкой в апреле установила рекорд и достигла $2226 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
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Онищенко рассказал о пользе обычая печь блины на Масленицу
Бывший главный санитарный врач России академик РАН Геннадий Онищенко выразил мнение, что масленичные традиции помогают сберечь здоровье.
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Курс евро в ходе торгов превысил 122 рубля
Курс евро в ходе торгов в среду, 2 марта, превысил 122 рубля.
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«СТРАНА.ua»: Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей
Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей, сообщает издание «СТРАНА.ua».
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Зайцева назвала геноцидом отстранение российских спортсменов
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить сборные России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой.
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Ликвидация свалок на Ставрополье позволит вернуть более 700 га полезных земель
Ликвидация незаконных свалок в Ставропольском крае позволит вернуть региону более 700 га полезных земель, заявил вице-премьер регионального правительства Владимир Ситников.
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Товарооборот между Москвой и Вьетнамом вырос на 36% за год
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что товарооборот Москвы с Вьетнамом достиг в 2021 году $3,9 млрд. Это на 36% превышает показатель 2020 года.
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«Салават Юлаев» расторг контракт с Плэттом по обоюдному согласию
Контракт между клубом «Салават Юлаев» и канадским нападающим Джеффом Плэттом расторгнут по обоюдному согласию без выплат.
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Генштаб Украины закрыл судоходство в северо-западном районе Чёрного моря
Судоходство в северо-западном районе Чёрного моря закрыто по соображениям безопасности. Об этом заявили в Генштабе Украины.
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Ринат Билялетдинов: будут ещё соревноваться между собой, кто «Газпром» больше ублажит
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и немецкого клуба «Шальке» расторгнуть контракт с генеральным спонсором — российской транснациональной энергетической компанией «Газпром».
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Минстрой России заявил о необходимости поддержать льготные ипотечные программы
Минстрой России считает необходимым поддержать ипотечные программы с государственным субсидированием кредитной ставки в рамках антикризисных мер, заявил глава ведомства Ирек Файзуллин.
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Депутат Аксаков выступил с инициативой предоставления россиянам кредитных каникул
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что для поддержки россиян в условиях санкционного давления на страну целесообразно дать возможность правительству определять срок действия кредитных каникул на потребительские займы.
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Васильев призвал подать в суд на главу МОК Баха за разжигание ненависти к России
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выступил с резкой критикой в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
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Премьер Испании пообещал поставить Украине наступательное вооружение
Испания поставит Украине наступательное вооружение. Об этом заявил испанский премьер Педро Санчес.
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В ЕС приступили к разработке четвёртого пакета антироссийских санкций
Евросоюз начал разрабатывать очередной пакет санкций против России на фоне происходящего на Украине, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
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РИА Новости: второй раунд переговоров России и Украины может состояться вечером 2 марта
Переговоры делегаций России и Украины состоятся, возможно, вечером 2 марта, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.
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Тихонов — о решении IBU: Америка диктует правила всему миру
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить сборные России и Белоруссии от соревнований под его эгидой.
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Компания «Северсталь» заявила о прекращении поставок в ЕС
«Северсталь» прекратила поставки металлопродукции в страны Евросоюза из-за санкций в отношении своего основного акционера Алексея Мордашова, сообщил представитель компании.
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IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от соревнований
Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил сборные России и Белоруссии от соревнований под его эгидой.