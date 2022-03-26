ABC News: на фоне украинского кризиса мир готовится к нехватке продовольствия

Президент США Джо Байден предупредил, что события на Украине — и введённые из-за них санкции против России — несомненно спровоцируют дефицит продуктов питания, сообщает ABC News. Как отмечается в материале канала, нехватка продовольствия приведёт к ещё большему ускорению инфляции — а США при этом производят всё меньше пшеницы.

США и весь мир на фоне никак не прекращающихся и ожесточённых боевых действий на Украине готовятся к нехватке продовольствия. Президент Байден в ходе состоявшихся в Брюсселе в четверг переговоров с лидерами стран НАТО заявил, что введённые в отношении России санкции без сомнений спровоцируют дефицит продуктов.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Последствия этих санкций отражаются не только на России, но и на многих других странах, включая европейские государства и нашу страну.

США, Канада и Европа — крупные производители пшеницы, однако на Украину и Россию приходится треть общего объёма её производства. А если продовольствия станет меньше, цены станут расти — притом, что инфляция и без того была высокой.

Продукты питания уже подорожали примерно на 8% по сравнению с прошлым годом. И эти затраты бьют не только по потребителю, но и по продовольственным банкам — как, например, вот этому, расположенному в Бостоне.

КЭРОЛ ТИНКЕН, сотрудник Продовольственного банка Большого Бостона: Раньше мы курицу закупали по 80 центов за фунт, где-то в этом районе, а теперь отдаём за фунт полтора доллара. Это ограничивает наши возможности в плане закупки дополнительных продуктов и распределению их по ведомствам.

Губернатор штата Теннесси предложил план помощи потребителям за счёт временной отмены налога с продаж для продуктов питания сроком на месяц.





БИЛЛ ЛИ, губернатор Теннесси: Это позволит жителям Теннесси сберечь часть средств, которые они заработали усердным трудом. Добиться этого можно будет, отменив на время налог с продаж продовольствия.

США сейчас производят меньше пшеницы, чем раньше: в прошлом сезоне её урожай составил около 44 миллионов тонн, тогда как три года назад достигал 50 миллионов.

Дабы избежать возможного усугубления кризиса, президент Байден призвал европейских лидеров отменить ограничения на импорт продовольствия.

ДЖО БАЙДЕН: Мы вместе с нашими европейскими друзьями пытаемся сейчас просчитать, какие шаги необходимо будет принять для того, чтобы устранить опасения касательно нехватки продовольствия.

АНДРЕА ФУДЖИ, ABC News: Что же касается причин, по которым США стали производить меньше пшеницы, здесь сыграло несколько факторов, включая засушливые условия, а также переход фермеров на более доходные культуры.

Дата выхода в эфир 25 марта 2022 года.